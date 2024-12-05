EMBA企業家「公益愛行腳、徒步環寶島」 壯舉完成倒數中
第三屆「公益愛行腳」由隊長吳尚謙號召全台超過1,000多名EMBA企業家們組成，行腳日程距離11月16日由中山大學出發至5日已進入第20天，在行腳勇士們一路堅持下，這場長達23天的遠征路途開始進入倒數。
有別於單向的滾動善款，公益愛行腳倡議的是「走到哪、捐到哪」的理念。隊長吳尚謙與執行長施釆萱也宣布，目前雙向滾動參與的慈善團體已超過300多個，捐款金額加上昨晚晚宴加碼已高達4,800餘萬元。
從南部出發一路繞過東台灣及北台灣，勇士們的步伐在12月4日來到台中。一路上除了體力的磨練還有天候的考驗，歷經出發當日遭遇颱風來襲的風雨交加、沿途的高溫炎熱甚至12級強度的恆春落山風、入冬後第一個冷氣團來襲的北台灣等。
公益愛行腳的特色之一，是行腳過程中舉辦五場大型晚會，邀請在地慈善團體露出並進行捐贈儀式，4日晚上集結超過200多名暨南大學、中興大學、中山大學等EMBA企業家們，舉辦熱鬧滾滾的台中之夜晚會。
捐贈的在地團體包括暨南大學NCNU夢想巴士計畫捐款金額180萬元、暨南大學願景計畫捐款金額130萬元、中興大學瑪喜樂社福基金會（喜樂方舟園區建設）捐款金額322萬元、財團法人熱愛生命文教基金會捐款金額65萬元。
此外，中部地區大學院校師長及校友們，也組成了龐大的加油團現身力挺、熱烈響應，包括暨大校長武東星及副校長曾永平、中興大學校長詹富智、暨大護理及健康福祉學院院長陳建良、暨大管理學院副院長柯冠成、中山大學前院長黃三益、暨大EMBA境外總裁班及境內班各屆理事長、中興大學EMBA各屆校友會理事長等。
還有來賓神力女超人陳榆妡，以及許多在地企業的老闆們都親自出席，為愛行腳的勇士們加油打氣，今天師長與學生們超過100多人更是以行動支持加入了行腳的隊伍，陪伴勇士們一起走、一起不遺餘力大聲疾呼滾動善款傳遞愛心。
有別於單向的滾動善款，公益愛行腳倡議的是「走到哪、捐到哪」的理念，隨著行腳隊伍所到之處，除了捐款給當地的慈善團體，也會邀請他們一起加入行腳的行列，期望因為這樣的露出讓他們被更多人看見，以此雙向方式讓善款滾動的力量變大。
隊長吳尚謙率先為這個有愛的活動捐出100萬元，目前雙向滾動參與的慈善團體已超過300多個、捐款金額加上昨晚晚宴加碼已達4,800餘萬元。
「公益愛行腳、徒步環寶島」是一個結合運動健康與社會公益的活動，由中山大學EMBA發起，第一屆隊長陳鄭彥傳承給第二屆隊長陳建志，今年來到第三屆，由隊長吳尚謙及執行長施采萱接棒。
這個長達23天遠征900公里的環島徒步旅途，行腳勇士們每天清晨出發，一步一腳印地收集了台灣這塊土地的美麗風景，但最美好的是，所到之處雙向滾動的愛與影響力。
「公益愛行腳、徒步環寶島、走路捐善款、世界更美好」是公益愛行腳的口號，更是核心思維，接下來勇士們的腳步即將一路南下，最終在12月8日回到出發地中山大學，完成壯舉。
吳尚謙與施釆萱也期待有更多「勇腳的你、有愛的你」一起參與，若看見這群熱血熱情的行腳勇士們，別忘了為他們吶喊加油，或是一起加入走路行列，或是一起加入捐款行動，一起為美好未來而努力、讓愛無限延伸。
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