COP29峰會做成三大決議 KPMG：台灣企業仍須提前因應

COP29氣候峰會順利閉幕，針對全球碳市場機制、氣候融資擴大及能源轉型等議題做出三項重大決議，為全球應對氣候變遷開啟新局面。KPMG安侯永續顧問執行副總經理林泉興強調，台灣作為全球供應鏈重鎮，雖非聯合國成員，仍須提前調整永續策略，藉碳資產配置及碳權趨勢掌握國際市場競爭力。

此次COP29峰會中三大決議包括，第一，通過全球碳市場機制法案，統一國際碳信用交易標準，促進碳信用額度透明化；第二，將對開發中國家的氣候融資大幅擴展至每年3,000億美元；第三，並聚焦化石燃料退出、三倍化可再生能源發展及提升氣候韌性。

巴黎協定第六條為全球碳市場發展奠定基礎，建立國與國雙邊交易（第6.2條）及聯合國監管的全球碳市場（第6.4條），據國際排放交易協會預測，至2030年全球碳市場交易額將達2,500億美元，每年削減50億公噸碳排放。

KPMG安侯永續顧問執行副總經理林泉興強調，台灣雖非聯合國成員，仍須提前調整永續策略，台灣今年推動碳費制度，自每噸300元起徵，逐步調漲至每噸1,800元，以接軌國際碳價標準。環境部已將碳盤查範疇延伸至非製造業，涉及百貨、量販等新興行業，建議企業應提前制定碳減量策略，以緩解政策影響並提升國際形象。

開發國家承諾2035年前每年提供3,000億美元支持開發中國家推動低碳轉型，並動員私部門資金達1.3兆美元。林泉興指出，儘管台灣企業未直接參與此計畫，但全球氣候融資的增長將間接影響海外業務布局，台灣企業需強化低碳技術研發，適應海外市場綠能需求，同時提升氣候管理能力以應對未來的政策衝擊。

峰會同時突顯供應鏈脫碳的重要性，強調企業需攜手供應鏈夥伴推進綠色轉型。根據KPMG調查，企業在淨零排放目標上面臨成本、複雜性及技術不足三大挑戰。林泉興建議，台灣企業應以董事會層級主導永續治理，深化內部永續推動並拓展至供應鏈夥伴，從而提前掌握國內外規範趨勢，打造全方位永續競爭力。

林泉興坦言，COP29的三大決議為全球低碳轉型提供了更明確的路徑，對台灣而言既是挑戰亦是機遇，企業需在碳管理、能源轉型及供應鏈協作上加強布局，與國際接軌，攜手應對氣候變遷的嚴峻考驗。