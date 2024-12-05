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核三廠2號機大修結束 核安會今同意起動臨界申請
核安會於今年12月1日接獲台電依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出核三廠2號機第28次大修後再起動臨界申請後。核安會今天表示，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求後，於今日下午13時30分同意2號機組起動臨界申請。
核安會表示，核三廠2號機已依大修計畫完成反應爐冷卻水系統、安全系統與主汽機發電機等相關設備維護檢查，以及核燃料更換、反應爐螺樁修復等作業。本次大修期間發生的反應爐蓋1根（總共58根）螺樁鬆脫不易狀況，台電已依程序提出修復計畫並洽請反應爐設計廠家進行修復，現場作業期間核安會也派員進行查證，確認核三廠已完成修復。
核安會指出，同意起動臨界後，核三廠2號機將依程序執行機組臨界及併聯前相關測試，並於完成後再依規定提出併聯申請。核安會在機組起動階段也將進行現場查證，確認電廠依規定執行相關作業。
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