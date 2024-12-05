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政院通過小屋頂太陽光電補助 估仍有九成潛在量能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為屋頂太陽光電示意圖。(聯合報系資料照片)
圖為屋頂太陽光電示意圖。(聯合報系資料照片)

行政院會5日通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，主要針對屋頂面積1,000平方公尺以下私有建築物若設置太陽能光電，獎勵每KW 3,000元，推估可推廣擴散12萬戶設置光電，此計劃將為四年期計劃，預估投入40.8億元。

行政院發言人李慧芝於院會後記者會上轉述院長卓榮泰裁示時指出，此案今天在院會中討論熱烈，推動光電是政府能源政策的重要部分，屋頂光電尚有推動空間和努力必要，目前經濟部、內政部和地方政府仍須進一步溝通，未來在子法和作業實施辦法上，還需要討論具體規定，卓榮泰原則上同意此計畫，但要持續溝通，如需設置子法或是作業實施辦法，要再送核定。

根據經濟部規劃，太陽光電推動以屋頂型為優先且成效良好，2025 年屋頂型目標已兩次提升到 8GW，透過中央公有屋頂示範、校園光電相關政策，引領屋頂型光電也在 2024 年 3 月提前完成 8GW 目標。

經濟部次長連錦漳指出，過去在推動屋頂型太陽能光電設置大多已中大型面為主，也就是1,000平方公尺以上的為主，目前看來推動狀況已經差不多了，在1,000平方公尺以下的大概設置量只有10％，也就是說還有將近九成都沒，因此也將這部分是為未來要優先推動的潛在目標。

至於針對1,000平方公尺以上的部分，連錦漳說，這將會由內政部國土署研擬相關草案強制設置。

對於設置成本，經濟部能源署長游振偉說明，每千瓦約落在5.5萬至6萬之間，經濟部的計劃主要是給予成本補貼，不過細節還是要看個別建案的差異。對於未來的太陽能光電目標，原本是設定2025年要達標20GW，目前看來是要延後一年到2026年，對於2030年目標則是希望能達到31GW。

游振偉表示，過去在修正再生能源條例12條之1就已經針對新建或增建的屋頂有強制設置規定，國土署也已經在研擬準備預告中，目前初步是以1,000平方公尺為門檻，後面也會滾動檢討，經濟部現在所提出的是針對既有的1,000平方公尺屋頂，因為經觀察後發現小型建築的屋頂設置成本較高，所以提出此計劃鼓勵剩餘的九成加速建置。

游振偉也提到，過去地方政府也都陸續針對屋頂型太陽光電設置給予補助，但受限於經費有限，補助量能有所不足，因此才會提出這項計劃給予幫助，今日在院會上六都也都表達贊同。

對於國土署表示草案未來可能還會滾動檢討門檻問題，未來是否就是意味著四年內都不會有下修可能，游振偉則表示，目前國土署的想法就是先上路，且目前1,000平方公尺以上的覆蓋率已有六成，未來如果草案滾動檢討有下修門檻，這部分就會變成義務，也就不會再補助範圍內了。

太陽光電 太陽能 經濟部

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