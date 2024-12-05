中科二期地主抗議「以吳郭魚價格買石斑！」不接受徵收

配合台積電（2330）先進製程擴廠辦理的中科二期園區擴建案，進入最後土地取得階段，不過5日有地主出面抗議，中科管理局強行將他們的土地劃入園區範圍，並在協議價購階段，委託不動產估價師以低於市場一半行情每坪8萬元，欲強制徵收抗議人的土地，地主控訴政府不公不義，「以吳郭魚價格買石斑！」。

今天發動抗議的地主有劉家及賴家代表，兩家地主持有土地面積超過7,000餘坪，他們強烈表達不同意政府以低於市價行情的價格被徵收土地。

中科管理局副局長許正宗回應表示，中科管理局已盡最大努力保障地主權益，也相信所委託的估價師的專業。他同時強調：「中科二期園區擴建，明年第1季交地給台積電建廠的時程不變」。

地主劉家代表指稱，他們家族的土地位於中科園區主要道路東大路及中科路的交通樞紐，是長輩所留下的祖產，在20年前中科剛設立的時候，有一大部分土地已被徵收過一次，而且當時還是建地，卻用農業區的公告現值加四成被強行徵收，現在已進入市價徵收時代，結果強制徵收的價格居然比公告現值還要低，真是讓人傻眼。

另一位地主賴家忿忿不平表示，105年當時以每坪9.5萬元購買現在要被徵收的土地，做為家族貨運公司的大型車輛停靠場站，因此又花了申請合法容許使用的規劃費、回饋金等開發成本，事過境遷經過資產通膨、地方發展土地行情早已翻倍，結果中科管理局竟然用比8年前還要低的價格強制徵收，實在欺人太甚。

地主委託的正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔估價師說明，這二塊土地位於中科園區對外出入60米主要計畫道路的東大路上，車水馬龍、視野動線極佳。

經訪查熟悉中科特定區計畫土地行情的仲介經紀人員、地政士、估價師，並參考附近較具替代性臨30米以上計畫道路的都市計畫農業區實價登錄，推算要被徵收土地的市價行情應介於每坪14萬至16萬元之間方為合理。

對此，許正宗指出，為配合產業數位轉型及半導體科技產業需求，提出台中園區擴建二期籌設計畫，經行政院111年1月核定在案，各項實質計畫均已依法審查通過(含都市計畫、環境影響評估等)，中科管理局刻依上開核定計畫，辦理用地取得作業中。

許正宗表示，為保障民眾權益，協議價購能夠符合市場行情，中科管理局辦理查估時即委託2家估價師事務所辦理本案的估價作業，完成2份查估報告後，邀集專家學者審查，再送交台中市不動產估價師公會審查。

案經審查後，採用估價總價結果較高者，依據「台中市政府評估協議價購價格作業要點」規定，提送「台中市政府協議價購價格審查會」審議通過在案，所有審查作業依照法令規定程序完備。

目前，中科管理局已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，同意協議價購土地面積比例已達95.36%，近期仍有地主表達協議價購簽約意願，同意協議價購土地面積將再持續提升。

據了解，台中市市政府公告徵收將於12月13日期滿，換言之，12月14日起將針對不同意協議價購的土地，採取強制徵收。而有關與最大地主興農集團的協議價購部分，目前進度順利，許正宗說，將把保障球證權益納入條文作最後協商，預計12月底前可以完成簽約。