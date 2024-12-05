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美國法院暫緩企業透明法 資誠籲企業善用期間準備

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
相關企業應密切注意後續進度，以免錯過申報期限挨罰。 （Getty Images）
相關企業應密切注意後續進度，以免錯過申報期限挨罰。 （Getty Images）

美國德州東區聯邦法院在當地時間12月3日裁定，初步暫緩執行「企業透明法」關於最終受益人資訊申報的規定，法官認為有違憲可能性，因此在法院有新決議前，企業無須配合申報。會計師提醒，企業應在暫緩期間整理相關資訊，對未來可能的政策變動提前做好準備。

「企業透明法」（Corporate Transparency Act）是2021年度《美國國防授權法》的一部分，用意在打擊洗錢活動，提升企業背後最終受益人資訊透明度。

據規定，美國境內公司及外國登記企業，除非符合23項豁免條款之一，須向美國金融犯罪執法局（FinCEN）申報最終受益人相關資訊，包括姓名、住址及身分證件掃描件。

原本規劃2024年前成立的企業必須在2024年底前完成申報，2024年及以後成立的企業，則要在成立後30日內完成申報，若未依規定完成申報者，最高每日罰款591美元，並可能面臨刑事責任。

德州法院法官Amos L. Mazzant III表示，基於原告提供的資料，認為該法有違憲可能性，因此在正式判決前應暫緩執行，此次裁定範圍涵蓋全美，不僅限於案件原告，且在法院有新決議前，企業無須配合申報。

資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，雖然德州法院裁定暫緩執行，但最終結果仍需經過漫長訴訟過程，包括可能的上訴至美國最高法院，相關企業應密切關注美國司法部、FinCEN及法院的後續公告，以免政策恢復時錯過申報期限，遭受罰款。

蘇宥人建議，企業應利用暫緩期間完善資料，以便因應未來可能的政策調整。

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