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台奧地利經貿對話會議登場 雙方高度重視高科技創新

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部國際貿易署署長江文若。聯合報系資料照
經濟部國際貿易署署長江文若。聯合報系資料照

奧地利2024年經貿對話會議於4日以視訊方式舉行，由經濟部國際貿易署署長江文若與奧地利勞動經濟部國際關係總司長Elisabeth Weissenboeck共同主持，雙方就數位政府、生命科學、研發合作、新創合作及關務合作等議題深入交流。

經濟部貿易署長江文若於會中表示，奧地利是台灣在歐盟的重要合作夥伴，台奧在研發、半導體、資通訊、新創及智慧城市等領域交流頻繁，今年更成功促成台奧半導體企業共同參與EUREKA Globalstars徵案計畫，展現雙方在科研領域的合作潛力。

針對近年奧地利積極推動遠距醫療發展，江文若提到，台灣在半導體、資通訊的研發創新領先技術，將可為雙方創造互利的合作機會。

奧地利勞動經濟部國際關係總司長Elisabeth Weissenboeck表示，台奧經濟均具創新及開放性，並在全球供應鏈中扮演重要角色。奧地利以穩健的總體經濟政策為基礎，致力於推動經濟成長、創新發展及充分就業。據統計，奧地利的研發經費占GDP比重達3.34%，位居歐盟第三。台奧雙方高度重視高科技創新，而奧地利在電子元件領域的總附加價值、就業人數和企業研發投入等指標均排名歐洲第一。

台奧自上屆會議簽署新創合作備忘錄以來，藉由組團互訪等方式，有效促進台奧新創生態系的交流和合作。雙方將持續透過此一架構，結合經濟、文化和科學領域的長期務實合作經驗，深化台奧新創產業的鏈結。

奧地利是台灣在歐盟第十大貿易夥伴，雙邊經貿與投資關係穩健發展。2023年台奧雙邊貿易總額為15億1,825萬美元，兩國藉由產業優勢互補性，在半導體、資通訊、機械、自行車等領域緊密合作。

半導體 奧地利 歐盟 經濟部

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