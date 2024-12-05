經濟日報與國泰人壽共同主辦 縣市幸福大調查揭曉
經濟日報與國泰人壽共同主辦「2024縣市幸福指數大調查」，將於今（5）日舉行發布記者會，同時將公布「地方政府施政滿意度」排行榜，將邀請幸福指數前五名的縣市首長、以及「地方政府施政滿意度」前五名的縣市首長出席，分享幸福施政措施。
記者會將於當日下午1時30分，於台北市君品酒店五樓亮廳（台北市承德路一段3號）舉行。此次調查由經濟日報與國泰人壽共同主辦，永慶房屋、台灣大（3045）、中華航空（2610）、和泰汽車（2207）、冠德企業集團、中保科技集團、京元電子（2449）協辦。
這項調查今年邁入第13年，依經濟合作暨發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well-Being）指數」為基礎，參考其架構內涵建構而來，涵蓋「物質條件」面向三個領域（所得與財富、就業與收入、居住條件）及「生活品質」面向六個領域（健康狀況、教育與技能、環境品質、人身安全、公民參與及政府治理、服務可近性）。
縣市幸福大調查主客觀指標兼具，深入各縣市12大生活領域，發掘在地幸福特色。今年民調2024年9月9日至10月27日期間進行，以電話訪問20歲以上民眾，由聯合行銷研究公司負責調查。民意調查總人數達15,249人，這也是國內規模最大的幸福民調。
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