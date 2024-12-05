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科技股領漲 美股3大指數同創新高！道瓊首登4萬5000點

國泰金總座看2050淨零 沒有突破性科技難達標

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國泰金控總經理李長庚。記者侯永全／攝影
國泰金控總經理李長庚。記者侯永全／攝影

玉山金（2884）擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，昨（4）日舉行成果發表會，並交接下屆輪值主席予元大金（2885）。聯盟成員國泰金（2882）總經理李長庚坦言，隨每年氣溫增加，以現在科技沒辦法達到2050淨零碳排，必須找到突破性科技。玉山金總經理陳茂欽說，各金控對RE100（100％再生能源）目標都訂得很晚，可知挑戰不小。

接下第三屆輪值主席的元大金總經理翁健指出，元大上周發文公告希望國內1.1萬名員工都能取得永續基礎證照，報名費加書本費用1,300元全額補助，強調金融業必須不計任何代價才能邁向淨零。 

李長庚指出，極地氣候調查顯示，依目前融冰速度到2040年夏天，北極會看不到冰塊。而以現在科技無法達到2050淨零碳排，勢必要有更大投入，找到突破性科技才能真正緩解極端氣候威脅。他提到，AI雖然耗電，但AI本身也能幫助大家找到方案解決耗電問題。

金融業營運據點也需要綠電，對於台灣綠電是否足夠，李長庚表示，產業界很焦慮，「現在這麼多資料中心在蓋，每個都是吃電怪獸，綠電夠不夠我真的不知道。」不過，國泰本身投資了很多綠電，部分轉換成自己使用絕對足夠。

陳茂欽說，範疇三的授信及投資對象碳排對金融業是很大考驗，至於範疇一、二部分，各金控對達到RE100目標時間都訂得很晚，可見挑戰不小。

元大金 玉山金 綠電

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