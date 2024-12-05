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澳紐商會發布白皮書 離岸風電面臨投融資挑戰

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）昨（4）日發表「2024年度白皮書」，向台灣政府提出八項建議，尤其強調台灣離岸風電產業正處關鍵時刻，並面臨如何「投資」、「融資」二大核心挑戰。

白皮書內容提到，台灣政府有必要適時引入財務支持或建立政府再生能源採購平台，並強化現有國家信用保證機制，且台電再生能源餘電價格也應反映消費者物價指數，以應對成本上升；同時白皮書中也示警地緣政治風險。

澳洲業者近年插旗台灣離岸風電市場，例如麥格理集團的「科里歐永續能源」，也在離岸風電3-2期中獲配容量，因此，台灣再生能源發展也成為澳紐商會最關注議題之一。

國發會主委劉鏡清昨日接下白皮書並表示，台灣不只發展光電、風電，也正發展多元綠能，包括氫能、地熱等都期盼能與澳紐兩國有更多合作，因為澳洲是綠氫最大供應國，紐西蘭也擁有豐富地熱資源，未來可共同促進地熱探勘與研究合作。

澳紐商會理事長陳明信昨日遞交白皮書給劉鏡清，並由KPMG安侯建業執行董事暨澳紐商會白皮書委員會主席張維夫擔任白皮書發表人。

陳明信強調，將積極參與並協助台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；張維夫表示，今年白皮書內容聚焦教育、能源及醫療保健三大領域，分別向國發會提出八項建議。其中，能源委員會則針對太陽能土地運用、地熱政策研究機制及離岸風電投資及財務融資，提出效率提升及建立討論及採購平台之建議。

另外，建議台灣政府應弭平目前臨床藥物進入台灣市場存有的認證標準差異。

再生能源 澳洲 離岸風電

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