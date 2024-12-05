家戶屋頂光電 最高補助30萬…獎勵300坪以下建物設置

面對AI大浪來襲，上班族最好的因應，是與AI協作，或是更進一步，結合自身專業領域進行AI創新應用。近年來，有關上班族與AI的具體協作方法，已成為職場顯學。但是人要怎麼跟AI協作，一般人多半還是只有模糊概念。 系列文章中提到的動畫製作人吳彥杰，就是與AI的協作很好範例，從職場工作到生活應用，都充分應用AI的能力。 本文將提出各種案例，探討AI對於職場的影響，分析它如何改變不同類型的工作，帶來的挑戰與機會，探討人們該如何因應這種技術革命。

2024-12-05 06:00