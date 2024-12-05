家戶屋頂光電 最高補助30萬…獎勵300坪以下建物設置
行政院會今（5）日將通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對家戶屋頂1,000平方公尺（約300坪）以下建物，給予設置太陽光電獎勵補助，每案最高可獲30萬元補貼。經濟部規劃四年期計畫，共投入40.8億元經費，推估將帶動720億元投資。
為邁向2050淨零碳排，賴清德總統推動二次能源轉型，經濟部持續推展多元綠能，也持續擴大推動太陽能光電設置。
經濟部日前指出，屋頂型光電推動效果較好，主因環境爭議相對小，統計截至今年10月底，太陽光電累積設置量為13.82百萬瓩（GW），為2018年的11.1倍，希望能持續透過政策獎勵引導，2030年達標31GW。
據了解，政府推動屋頂型太陽光電，是棍子、蘿蔔並進。棍子方面，內政部配合《再生能源發展條例》，日前已宣布，針對新建、增建及改建的建築物達1,000平方公尺以上者，必須強制在屋頂安裝太陽光電，這部分屬於強制措施。
國土署先前表示，每年國內約核發2萬件使照，其中屋頂面積超過1,000平方公尺建物占比約6%，面積占比則達60%。考量整體發電效益，初期將以屋頂面積達1,000平方公尺以上者為強制推動設置對象。
至於蘿蔔，行政院今日將通過獎勵措施，即是針對1,000平方公尺以下的建物給予獎勵，知情官員表示，由於屋頂型光電推動成效佳，社會支持度高、環境爭議性小，因此規劃獎勵誘因，增加設置動能。
據了解，經過統計，目前中大型案場（1,000平方公尺以上）具商業經濟規模，為推動主流，但家戶屋頂規模小，設置成本較高，尚有90%推動潛能。
因此據規劃，私有建築屋頂面積在1,000平方公尺以下者，可適用獎勵，獎勵對象例如屋主、光電業者都可能受惠，規劃獎勵金額每kW（瓩）給予3,000元補助，每案最高30萬元，地方政府可加碼獎勵，計畫為期四年，每年經費10.2億元。
另外也將簡化申請程序，從流程、應準備文件，都會簡化，也將提供相關指引範本，供地方政府參考。
知情人士表示，今日院會將討論獎勵方式，屆時才會定案。初估今年底前舉行地方說明會，明年1月公告審查作業要點，3月由地方政府提送計畫，並核定地方政府明、後年經費。據推估，四年計畫將可創造15億度電，帶動投資720億元，拓展12萬戶。
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