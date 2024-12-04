快訊

影響力不輸金庸、張愛玲！文學界追憶瓊瑤：創造世代經典 卻拒絕進入文學史

南韓67歲國會議長「肉身翻牆」不甩軍人封鎖 敲下議事槌解除戒嚴鬧劇

聽新聞
0:00 / 0:00

綠電夠不夠？李長庚：產業界很焦慮 但主管官署說沒問題

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控今天主辦永續金融先行者聯盟第二屆成果發表記者會，聯盟成員玉山金總經理陳茂欽、元大金總經理翁健、中信金總經理高麗雪、第一金總經理方螢基、國泰金總經理李長庚及兆豐金總經理蕭玉美均親自出席。記者林勁傑／攝影
玉山金控今天主辦永續金融先行者聯盟第二屆成果發表記者會，聯盟成員玉山金總經理陳茂欽、元大金總經理翁健、中信金總經理高麗雪、第一金總經理方螢基、國泰金總經理李長庚及兆豐金總經理蕭玉美均親自出席。記者林勁傑／攝影

玉山金（2884）擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，4日舉行成果發表會，並交接下屆輪值主席予元大金控。聯盟成員國泰金總經理李長庚坦言，隨每年氣溫增加，以現在科技沒辦法達到2050淨零碳排，必須找到突破性科技。玉山金總經理陳茂欽說，各金控對RE100（100％再生能源）目標都訂得很晚，可知挑戰不小。

玉山金控今天主辦永續金融先行者聯盟第二屆成果發表記者會，先行者聯盟成員陳茂欽、李長庚、元大金總經理翁健、中信金總經理高麗雪、第一金總經理方螢基及兆豐金總經理蕭玉美均親自出席。

接下第三任輪值主席的翁健指出，期待未來可以在任內與聯盟夥伴一起努力，元大上周發文公告希望國內1萬1,000名員工都能取得永續基礎證照，報名費加書本費用1,300元全額補助。他強調金融業必須不計任何代價才能邁向淨零。 

李長庚指出，有極地氣候調查顯示，按照目前融冰速度到2040年夏天，北極會看不到冰塊。而以現在科技無法達到2050淨零碳排，因為每年氣溫仍在增加，勢必要有要有更大投入，找到突破性科技才能真正緩解極端氣候威脅。

金融業營運據點也需要綠電，對於台灣綠電是否足夠，李長庚表示，產業界很焦慮，但主管官署都說沒問題。「現在這麼多資料中心在蓋，每個都是吃電怪獸，綠電夠不夠我真的不知道。」不過，國泰本身投資了很多綠電，部分轉換成自己使用絕對足夠。對於進行中的沃旭聯貸案是否參貸他說會評估。

他提到，ChatGPT等AI查詢的耗電量較傳統查詢高十倍，因此需要解方例如大模型可能變小模型等，另外，新科技在推進，AI本身也會幫助我們找到更多方案解決目前耗電問題。

陳茂欽說，範疇三的授信及投資對象碳排對金融業是很大考驗，至於範疇一、二部分，各金控對達到RE100目標時間都訂得很晚，可見挑戰不小。

高麗雪指出，中信的範疇一及範疇二自身營運碳排，占全部碳排僅0.2%，意即絕大部分來自範疇三。至於範疇一、二自身營運部分到2035年要減碳63%。

第二屆聯盟成員新增兆豐金，目前共有玉山金、元大金、中信金、第一金、國泰金及兆豐金。被問到是否有其他金控能加入，金管會綜合規劃處長胡則華指出，加入標準視國內外ESG評鑑或被納入指數的成果，篩選本屆國內公司治理評鑑前5％，除在座六家金控之外沒有其他符合，但的確有其他金控希望加入，金管會鼓勵大家往前進步。

元大金控 兆豐金 玉山金控

延伸閱讀

南韓戒嚴令之亂 國泰金總經理李長庚：電影也演不出這種情節

成立5年將轉上市 富威總經理親揭成為輝達「綠電供應鏈」關鍵

能源高峰論壇／經部次長連錦漳：能源轉型 注入新動能

中信金：財務碳排占比高 金控減碳路徑從客戶端著手

相關新聞

綠電夠不夠？李長庚：產業界很焦慮 但主管官署說沒問題

玉山金（2884）擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，4日舉行成果發表會，並交接下屆輪值主席予元大金控。聯盟成員國泰金...

政院明將拍板小建物光電獎勵最高30萬元 估4年12萬戶受惠

根據行政院院會議程，5日將通過家戶屋頂設置太陽光電加速計畫報告，該計劃主要針對家戶屋頂1,000平方公尺以下的小型建物給...

禁SRF入園處分又被撤銷 桃市府批：經濟部否定昨日自己

桃園市政府禁止3家SRF業者入園處分，今天第二度遭經濟部訴願會撤銷。市府晚間回應批評，對於經濟部角色混亂，未站在地方居民...

桃市府禁3家SRF業者入園處分 二度遭經濟部訴願會撤銷

經濟部訴願委員會4日開會，決議二度撤銷桃園市政府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，經濟部產發署對於經濟部訴...

談南韓戒嚴之亂 童子賢：如石入池起漣漪，將持續影響政局

南韓3日宣布戒嚴，雖短短幾小時內結束，但玉山科技協會理事長童子賢昨日以池塘中的石頭為喻，認為事件將如同石頭沉入池中，會產...

減稅紅包來了！中小企業加薪、增僱可享租稅優惠 估2.4萬家企業受惠

為鼓勵中小企業為員工加薪，立法院已通過「中小企業發展條例」修正案，經濟部與財政部4日會銜財政部發布三子法。經濟部中小企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。