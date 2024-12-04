綠電夠不夠？李長庚：產業界很焦慮 但主管官署說沒問題

玉山金（2884）擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，4日舉行成果發表會，並交接下屆輪值主席予元大金控。聯盟成員國泰金總經理李長庚坦言，隨每年氣溫增加，以現在科技沒辦法達到2050淨零碳排，必須找到突破性科技。玉山金總經理陳茂欽說，各金控對RE100（100％再生能源）目標都訂得很晚，可知挑戰不小。

玉山金控今天主辦永續金融先行者聯盟第二屆成果發表記者會，先行者聯盟成員陳茂欽、李長庚、元大金總經理翁健、中信金總經理高麗雪、第一金總經理方螢基及兆豐金總經理蕭玉美均親自出席。

接下第三任輪值主席的翁健指出，期待未來可以在任內與聯盟夥伴一起努力，元大上周發文公告希望國內1萬1,000名員工都能取得永續基礎證照，報名費加書本費用1,300元全額補助。他強調金融業必須不計任何代價才能邁向淨零。

李長庚指出，有極地氣候調查顯示，按照目前融冰速度到2040年夏天，北極會看不到冰塊。而以現在科技無法達到2050淨零碳排，因為每年氣溫仍在增加，勢必要有要有更大投入，找到突破性科技才能真正緩解極端氣候威脅。

金融業營運據點也需要綠電，對於台灣綠電是否足夠，李長庚表示，產業界很焦慮，但主管官署都說沒問題。「現在這麼多資料中心在蓋，每個都是吃電怪獸，綠電夠不夠我真的不知道。」不過，國泰本身投資了很多綠電，部分轉換成自己使用絕對足夠。對於進行中的沃旭聯貸案是否參貸他說會評估。

他提到，ChatGPT等AI查詢的耗電量較傳統查詢高十倍，因此需要解方例如大模型可能變小模型等，另外，新科技在推進，AI本身也會幫助我們找到更多方案解決目前耗電問題。

陳茂欽說，範疇三的授信及投資對象碳排對金融業是很大考驗，至於範疇一、二部分，各金控對達到RE100目標時間都訂得很晚，可見挑戰不小。

高麗雪指出，中信的範疇一及範疇二自身營運碳排，占全部碳排僅0.2%，意即絕大部分來自範疇三。至於範疇一、二自身營運部分到2035年要減碳63%。

第二屆聯盟成員新增兆豐金，目前共有玉山金、元大金、中信金、第一金、國泰金及兆豐金。被問到是否有其他金控能加入，金管會綜合規劃處長胡則華指出，加入標準視國內外ESG評鑑或被納入指數的成果，篩選本屆國內公司治理評鑑前5％，除在座六家金控之外沒有其他符合，但的確有其他金控希望加入，金管會鼓勵大家往前進步。