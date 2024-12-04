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政院明將拍板小建物光電獎勵最高30萬元 估4年12萬戶受惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
太陽光電示意圖。圖／ingimage
太陽光電示意圖。圖／ingimage

根據行政院院會議程，5日將通過家戶屋頂設置太陽光電加速計畫報告，該計劃主要針對家戶屋頂1,000平方公尺以下的小型建物給予設置太陽能光電的獎勵補助，每戶最高可獲得30萬元補貼，經濟部規劃四年期計劃，共投入40.8億經費，推估此計劃也能帶動720億元投資。

我國為邁入2050淨零，賴總統喊出要積極推動再生能源的發展，對此，我國也持續擴大推動太陽能光電的設置，其中以屋頂型光電推動效果最好，主要是環境爭議相對小，根據統計截至2024年10月底，太陽光電累積設置量為13.82GW，為2018年的11.1倍；希望能持續透過政策獎勵引導，2030年可望達標31GW。

經濟部提出的獎勵措施給予協助，將提出四年期計劃，共投入40.8億經費，每kW給予3,000元補助，每案最高30萬元，且地方政府可加碼獎勵。根據推算，此計劃不僅能促進15億度電的產出，也能帶動720億元的投資金額，並且能讓12萬戶受惠。

太陽光電 太陽能

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