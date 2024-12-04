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談南韓戒嚴之亂 童子賢：如石入池起漣漪，將持續影響政局

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
玉山科技協會理事長童子賢以池塘中的石頭為喻，認為南韓戒嚴事件將如同石頭沉入池中，會產生漣漪。記者鍾張涵／攝影
玉山科技協會理事長童子賢以池塘中的石頭為喻，認為南韓戒嚴事件將如同石頭沉入池中，會產生漣漪。記者鍾張涵／攝影

南韓3日宣布戒嚴，雖短短幾小時內結束，但玉山科技協會理事長童子賢昨日以池塘中的石頭為喻，認為事件將如同石頭沉入池中，會產生漣漪，餘波盪漾，仍可能對南韓政治局勢造成影響。

台灣玉山科技協會4日舉行歲末晚宴，童子賢指出，昨天看到這個消息時也嚇一跳，感到非常震驚，認為南韓總統尹錫悅「這樣的決定太過突兀」，但是南韓作為民主國家，相關情勢僅持續數小時便平息，展現出該國社會迅速恢復穩定的能力，不過，他認為是否產生更深遠的影響，仍需持續觀察事態發展。

反觀台韓關係，童子賢認為，台灣總統「聲望都在50%左右，非常穩，所以沒有問題」，不像南韓民調顯示總統尹錫悅施政好評下探17%。雖南韓與台灣兩國在許多產業和領域存在競爭，但他對南韓的未來表示祝福，期盼南韓能盡快恢復政治、經濟與日常生活的平穩局面。

副總統蕭美琴出席玉山科技協會歲末晚會致詞，也提及世界局勢動盪一事，她意有所指地以「我們的鄰居」昨日也忙到深夜，來比喻南韓宣布戒嚴又解嚴一事。

蕭美琴認為，台灣正面臨多重挑戰，包括全球政治環境的變化、氣候變遷、以及AI技術的迅速發展等，但台灣不僅是全球ICT產業的領導者，更有豐富的中小企業生態系統，與大型企業共同打造了無可取代的產業鏈生態，相信台灣仍可以透過科技創新找到機遇，化危機為轉機，繼續保持全球領先的科技地位。

中小企業 南韓戒嚴 戒嚴時期 玉山科技協會 童子賢 蕭美琴

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