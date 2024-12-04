南韓戒嚴令風暴全球關注 永豐金黃蔭基：對景氣沒影響

南韓一夜戒嚴僅發生6小時正式結束，但投資人擔憂南韓政治動盪，影響投資環境。永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基博士4日指出，此次為單一事件，對全球經濟景氣與股市都沒有影響，認為6個小時的戒嚴令，時間經過就沒事了。

永豐投顧總經研究處副總林秀貞認為，2025年全球政經局勢動盪的確會加劇，不光是南韓戒嚴令風暴，日本首相石破茂日前接任首相的時候，也曾經過內部鬥爭、可能被迫下台的證據混亂局面；就連法國國會議員4日將就不信任動議進行表決，若相關動議通過的話，總理巴尼耶（Michel Barnier）及其內閣將被迫辭職，這都代表國際政經局勢的確都在震盪。

林秀貞認為，南韓發生緊急狀況，反映內部情緒不滿，當時當選只贏對手一個百分點；黃蔭基則認為，短短發生的事情形成一場鬧劇，對全球經濟景氣與股市都沒有影響。

因此，2025年避險工具將會走升，包括美元相對強勢，日圓最高可能升值至136日圓兌1美元，黃金也估計將再創新高、每盎司見2,895美元。

如何看亞幣競貶潮？黃蔭基認為，老實說亞洲各國央行都會歡迎美元走強，如果新台幣跟著韓元走貶，央行總裁會很高興，科技業也會很高興。