快訊

北市轎車失控衝撞超商騎樓「車頭全毀」 駕駛一度受困送醫

房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

台中7歲童與單親母感情好 校方家訪才發現2人陳屍臥房

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓戒嚴令風暴全球關注 永豐金黃蔭基：對景氣沒影響

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

南韓一夜戒嚴僅發生6小時正式結束，但投資人擔憂南韓政治動盪，影響投資環境。永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基博士4日指出，此次為單一事件，對全球經濟景氣與股市都沒有影響，認為6個小時的戒嚴令，時間經過就沒事了。

永豐投顧總經研究處副總林秀貞認為，2025年全球政經局勢動盪的確會加劇，不光是南韓戒嚴令風暴，日本首相石破茂日前接任首相的時候，也曾經過內部鬥爭、可能被迫下台的證據混亂局面；就連法國國會議員4日將就不信任動議進行表決，若相關動議通過的話，總理巴尼耶（Michel Barnier）及其內閣將被迫辭職，這都代表國際政經局勢的確都在震盪。

林秀貞認為，南韓發生緊急狀況，反映內部情緒不滿，當時當選只贏對手一個百分點；黃蔭基則認為，短短發生的事情形成一場鬧劇，對全球經濟景氣與股市都沒有影響。

因此，2025年避險工具將會走升，包括美元相對強勢，日圓最高可能升值至136日圓兌1美元，黃金也估計將再創新高、每盎司見2,895美元。

如何看亞幣競貶潮？黃蔭基認為，老實說亞洲各國央行都會歡迎美元走強，如果新台幣跟著韓元走貶，央行總裁會很高興，科技業也會很高興。

南韓 日圓

延伸閱讀

南韓戒嚴令之亂 國泰金總經理李長庚：電影也演不出這種情節

整理包／南韓最短命戒嚴爆民怨…尹錫悅恐被彈劾？事件始末一次看

日媒：川普重返白宮前 美防長奧斯汀擬訪問日本

南韓戒嚴又解嚴 日相石破茂：格外關注

相關新聞

英業達葉國一為「這件事」8年捐8千萬 蔡明忠、郭台強現身見證

內政部警政署4日舉辦「國家警光獎」頒獎典禮，部長劉世芳透露，這個獎項是由警察之友總會最高顧問、英業達（2356）創辦人暨...

經部擬推小屋頂光電獎勵最高30萬 估4年12萬戶受惠

為增加屋頂光電設置誘因，經濟部預計明年推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵對象為私有建築物屋頂面積1000平方公尺...

減稅紅包來了！中小企業加薪、增僱可享租稅優惠 估2.4萬家企業受惠

為鼓勵中小企業為員工加薪，立法院已通過「中小企業發展條例」修正案，經濟部與財政部4日會銜財政部發布三子法。經濟部中小企業...

談南韓戒嚴之亂 童子賢：如石入池起漣漪，將持續影響政局

南韓3日宣布戒嚴，雖短短幾小時內結束，但玉山科技協會理事長童子賢昨日以池塘中的石頭為喻，認為事件將如同石頭沉入池中，會產...

看南韓戒嚴事件 童子賢：長期將對政治局勢造成漣漪效果

台灣玉山科技協會4日舉行歲末晚宴，針對南韓3日宣布戒嚴事件，台灣玉山科技協會理事長童子賢坦言，昨天看到宣布戒嚴的消息嚇一...

澳紐商會發表白皮書 劉鏡清：盼經貿、綠能合作更緊密

澳紐商會今（4）日舉行「2024白皮書」發表會，國發會主委劉鏡清代表政府接受商會遞交白皮書。劉鏡清表示，感謝商會長期透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。