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減稅紅包來了！中小企業加薪、增僱可享租稅優惠 估2.4萬家企業受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為鼓勵中小企業為員工加薪，立法院已通過「中小企業發展條例」修正案，經濟部與財政部4日會銜財政部發布三子法。經濟部中小企業處副署長吳佳穎指出，只要增僱二名24歲以下及65歲以上員工，其中65歲以上亦可增僱部分工時，就可適用員工薪資費用加成減除，享有減稅優惠。

吳佳穎指出，經濟部已發布增僱、加薪、及研發支出投抵等三子法，在高推估下，每年約有2.4萬家企業受惠，約有10萬名員工加薪或就業。租稅淨損每年約2,300萬元。

她並強調，以前中小企業員工薪資費用加成減除是有要件及門檻，這次修法後已全面撤除，並且延長十年，追溯至2024年1月1日起實施，至2033年12月31日止。在這十年間，企業可以自行規畫人員晉用及加薪，都可隨時適用。換言之，最快明年申報2024年營所稅時即可適用。

她指出，子法上亦有亮點。在增僱員工部分，只要增僱二名就可適用。至於增僱對象，母法明定24歲以下、65歲以上；但子法則進一步開放65歲以上部分工時員工亦可適用，但不開放24歲以下年輕人部分工時。吳佳穎解釋，政府是希望24歲以下年輕人從事全時工作，而不是部分工時。

其次，「中小企業發展條例」增僱租稅優惠，是希望雇主增僱「不定期契約」（非短期、臨時性）員工，因2019年5月15日修正公布之「勞動基準法」第9條明定派遣事業單位與派遣勞工訂定之勞動契約，應為不定期契約，已適度改善派遣勞工過去較無穩定工作保障之情形，因此，子法開放人力派遣服務業亦可適用這項租稅優惠。

吳佳穎指出，加薪部分亦須二人以上才可適用，但不限年齡、全時及部分工時勞工都可適用。

她並提及，「中小企業發展條例」所指「基層員工」之定義，將改為依據勞動部職類別薪資調查結果來公告，每二年調整一次，經濟部將在12月間公告為經常性薪資6.2萬元以下之員工為「基層員工」，換言之，只要中小企業為薪資6.2萬元以下員工加薪或增僱，都可適用這項租稅優惠。

根據已頒布實施的「中小企業發展條例」，對於增僱員工適用加成減除率提高至200%、員工加薪適用減除率提高至175%。

中小企業 加薪

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