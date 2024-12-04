快訊

北市轎車失控衝撞超商騎樓「車頭全毀」 駕駛一度受困送醫

房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

台中7歲童與單親母感情好 校方家訪才發現2人陳屍臥房

蕭副總統：台灣需成為最可靠科技與經濟夥伴

中央社／ 台北4日電

副總統蕭美琴今天出席台灣玉山科技協會歲末晚宴說，台灣遭遇諸多變局與挑戰，最重要的是台灣需要被信賴、被信任，成為最可靠的科技夥伴與經濟夥伴，同時以科技找出更有創意的解決方案，讓台灣整體發展更均衡，減少區域落差。

蕭副總統致詞指出，這幾年台灣面臨許多變局，除了前幾年影響很大的疫情，還有全球戰略環境變化，不只分成兩邊，事實上她看到更碎裂的世界和更多的挑戰，包含氣候變遷、人工智慧（AI）時代大爆發，全球供應鏈韌性的完整性也遭遇許多挑戰。

蕭副總統說，昨天深夜南韓宣布戒嚴，是諸多變局之一，都對台灣產生影響。全球通膨問題還沒完全獲得解決，台灣內部也有少子化、勞動力結構的改變等挑戰，在這些變局當中，共同目標是化危機為轉機，在危機當中穩穩走下去，讓台灣玉山精神能持續創造高峰。

蕭副總統指出，台灣今年已經成為全球科技注目焦點，但台灣不只有資通訊產業，還有很多中小企業和微型企業。台灣大型企業成功的原因，是因為有完整的產業生態鏈，全世界沒人能取代，政府目標是讓大、中、小和微型企業共生均衡發展。

蕭副總統表示，面對多變的世界，台灣還是要繼續扮演穩健的角色，帶領世界進步，一起用科技解決問題，一起用科技帶領台灣持續進步。最近台灣剛經歷高峰，獲得12強棒球賽世界冠軍，帶來更多喜氣，讓台灣更有自信對世界做出多元貢獻。

代工廠和碩董事長童子賢今天在現場受訪表示，南韓是一個民主國家，宣布戒嚴的消息讓人驚訝，可能對南韓政治局勢造成餘波盪漾、漣漪的效果，至於有什麼深遠的影響，還要再觀察。

中小企業 蕭副總統 蕭美琴

延伸閱讀

聽到韓國戒嚴 童子賢：一開始也嚇一跳

看南韓戒嚴事件 童子賢：長期將對政治局勢造成漣漪效果

同意綠能主流、核能非萬能 童子賢強調：沒有核能萬萬不能

全國最大社宅「勝利安居」啟動 蕭美琴出席高雄動土典禮

相關新聞

英業達葉國一為「這件事」8年捐8千萬 蔡明忠、郭台強現身見證

內政部警政署4日舉辦「國家警光獎」頒獎典禮，部長劉世芳透露，這個獎項是由警察之友總會最高顧問、英業達（2356）創辦人暨...

經部擬推小屋頂光電獎勵最高30萬 估4年12萬戶受惠

為增加屋頂光電設置誘因，經濟部預計明年推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵對象為私有建築物屋頂面積1000平方公尺...

減稅紅包來了！中小企業加薪、增僱可享租稅優惠 估2.4萬家企業受惠

為鼓勵中小企業為員工加薪，立法院已通過「中小企業發展條例」修正案，經濟部與財政部4日會銜財政部發布三子法。經濟部中小企業...

談南韓戒嚴之亂 童子賢：如石入池起漣漪，將持續影響政局

南韓3日宣布戒嚴，雖短短幾小時內結束，但玉山科技協會理事長童子賢昨日以池塘中的石頭為喻，認為事件將如同石頭沉入池中，會產...

看南韓戒嚴事件 童子賢：長期將對政治局勢造成漣漪效果

台灣玉山科技協會4日舉行歲末晚宴，針對南韓3日宣布戒嚴事件，台灣玉山科技協會理事長童子賢坦言，昨天看到宣布戒嚴的消息嚇一...

澳紐商會發表白皮書 劉鏡清：盼經貿、綠能合作更緊密

澳紐商會今（4）日舉行「2024白皮書」發表會，國發會主委劉鏡清代表政府接受商會遞交白皮書。劉鏡清表示，感謝商會長期透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。