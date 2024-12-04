蕭副總統：台灣需成為最可靠科技與經濟夥伴

副總統蕭美琴今天出席台灣玉山科技協會歲末晚宴說，台灣遭遇諸多變局與挑戰，最重要的是台灣需要被信賴、被信任，成為最可靠的科技夥伴與經濟夥伴，同時以科技找出更有創意的解決方案，讓台灣整體發展更均衡，減少區域落差。

蕭副總統致詞指出，這幾年台灣面臨許多變局，除了前幾年影響很大的疫情，還有全球戰略環境變化，不只分成兩邊，事實上她看到更碎裂的世界和更多的挑戰，包含氣候變遷、人工智慧（AI）時代大爆發，全球供應鏈韌性的完整性也遭遇許多挑戰。

蕭副總統說，昨天深夜南韓宣布戒嚴，是諸多變局之一，都對台灣產生影響。全球通膨問題還沒完全獲得解決，台灣內部也有少子化、勞動力結構的改變等挑戰，在這些變局當中，共同目標是化危機為轉機，在危機當中穩穩走下去，讓台灣玉山精神能持續創造高峰。

蕭副總統指出，台灣今年已經成為全球科技注目焦點，但台灣不只有資通訊產業，還有很多中小企業和微型企業。台灣大型企業成功的原因，是因為有完整的產業生態鏈，全世界沒人能取代，政府目標是讓大、中、小和微型企業共生均衡發展。

蕭副總統表示，面對多變的世界，台灣還是要繼續扮演穩健的角色，帶領世界進步，一起用科技解決問題，一起用科技帶領台灣持續進步。最近台灣剛經歷高峰，獲得12強棒球賽世界冠軍，帶來更多喜氣，讓台灣更有自信對世界做出多元貢獻。

代工廠和碩董事長童子賢今天在現場受訪表示，南韓是一個民主國家，宣布戒嚴的消息讓人驚訝，可能對南韓政治局勢造成餘波盪漾、漣漪的效果，至於有什麼深遠的影響，還要再觀察。