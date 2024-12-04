澳紐商會發表2024白皮書 劉鏡清：盼綠能合作更緊密

澳洲紐西蘭商會4日舉行「2024白皮書」發表會，國發會主委劉鏡清應邀出席，並代表政府接受商會遞交白皮書。劉鏡清亦於能源、醫療保健、雙語教育三層面回應商會建言，並期盼商會和會員進一步支持台灣政府，擴大在台投資。

同時，劉鏡清亦感謝商會長期透過實際投資行動支持台灣，並為強化台澳紐關係持續努力，期盼未來雙方在經貿投資、綠能技術交流等領域有更緊密的合作。

關於商會白皮書建議未來能夠在能源轉型、醫療保健、人才教育等方面加強合作交流，劉鏡清表示，其建議主軸亦呼應政府當前推動「國家希望工程」的淨零轉型、健康台灣、國家人才競爭力躍升方案等政策。

劉鏡清指出，政府刻正啟動第二次能源轉型，聚焦於再生能源的全面推動，台澳雙方在加速再生能源發展及實現淨零碳排上目標一致，尤其是澳洲在綠氫等低碳原料技術領域具備優勢，未來雙方可加強合作，推動綠能技術的應用與創新。此外，台紐兩國皆處於環太平洋火山帶，擁有豐富的地熱資源，未來可共同促進地熱探勘與研究合作。

在醫療保健方面，劉鏡清則提到，為實現健康台灣政策，行政院2025年將擴大醫療及照護領域投資及預算，包括挹注「健保財務協助方案」以系統性的提升醫療韌性；透過「健康台灣深耕計畫」培育醫療人才及發展智慧醫療，並成立百億癌症新藥基金，提升癌症新藥可及性。政府期望透過全生命歷程的檢視模式，實現全人全程的健康照護。

關於雙語政策及接軌國際方面，劉鏡清指出，政府除了透過各階段教育系統，適時導入沉浸式雙語學習環境，逐步落實雙語國家目標，並改善外國人在台生活及經商的雙語環境。具體措施包括推動中英文法規草案同步預告、與計程車隊合作提供雙語交通服務，及強化醫院、觀光商圈、便利商店的雙語服務。同時，透過提升國人英語溝通能力，營造更宜居的國際環境，促進跨國人才流動及經貿合作。

劉鏡清並強調，政府高度重視商會每年發表的白皮書，並將持續與各部會加強溝通，攜手推進經貿合作與人才交流。期望透過台澳紐三方共同努力，創造更多具有韌性與創新性的合作機會與經濟成果。