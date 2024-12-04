英業達葉國一為「這件事」8年捐8千萬 蔡明忠、郭台強現身見證

內政部警政署4日舉辦「國家警光獎」頒獎典禮，部長劉世芳透露，這個獎項是由警察之友總會最高顧問、英業達（2356）創辦人暨會長葉國一出資成立的；而他有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全的辛勞，每年也自掏腰包捐出一千萬元現金，用來辦理「國家警光獎」，而活動至今也來到第八屆，累計葉會長八年來已捐出8000萬現金，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，激勵警察同仁工作士氣。

據悉，英業達創辦人葉國一在集團內部也被稱為「葉會長」，而他作為帶領英業達開疆闢土的先鋒，也長年位居市場第一線，所以對「警察」作為維護治安與保護民眾的第一線人員這點深深有感，而身為中華民國警察之友總會的葉國一，多年來為慰勉員警辛勞，也養成了每年向警方捐出千萬現金的好習慣，而「國家警光獎」已頒發到第八屆，合計葉會長至今已捐出近億元相挺。

對此，「113年國家警光獎」總共甄選出82組得獎團隊，其中包括30個績優團體，以及52位個人績優警察同仁，而內政部也於今日下午在警政署召開頒獎典禮，現場除了內政部長劉世芳、警政署長張榮興到場外，就連富邦（2881）集團董事長蔡明忠以及正崴（2392）集團董事長郭台強，也分別以警察之友總會理事長、監事會召集人的身分，一同到場見證。

張榮興於致詞時透露，警友總會最高顧問葉國一為慰勉員警穩定社會治安的辛勞，每年都會慷慨解囊的向警政署捐出1千萬現金，並將其作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以此激勵警察同仁工作士氣。不過自己今天早上收到葉最高顧問傳的簡訊，告知因為臨時有重要公務，遺憾無法親自到場，但還是隔空替獲獎的同仁打氣。並期許同仁都能夠繼續努力，帶領大家在未來持續向前邁進。