聽到韓國戒嚴 童子賢：一開始也嚇一跳

台灣玉山科技協會晚上舉行歲末晚宴，和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢會前受訪表示，針對南韓戒嚴一事，他表示，昨天看到這個消息時，一開始也嚇一跳，感到非常震驚，不過相信這是一個短期突發事件，長期影響仍需要再觀察。

童子賢說，南韓作為民主國家，根基穩定，社會在民主化後具備一定的韌性，儘管宣布戒嚴的消息讓人意外，但相關情勢僅持續數小時便平息，展現出韓國社會迅速恢復穩定的能力。童子賢以池塘中的石頭作比，形容此次南韓戒嚴事件雖然結束，但就如石頭沉入池中後產生的漣漪，短期內仍可能對南韓政治局勢造成影響，但更深遠的影響，需持續觀察事態發展。