聽到韓國戒嚴 童子賢：一開始也嚇一跳
台灣玉山科技協會晚上舉行歲末晚宴，和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢會前受訪表示，針對南韓戒嚴一事，他表示，昨天看到這個消息時，一開始也嚇一跳，感到非常震驚，不過相信這是一個短期突發事件，長期影響仍需要再觀察。
童子賢說，南韓作為民主國家，根基穩定，社會在民主化後具備一定的韌性，儘管宣布戒嚴的消息讓人意外，但相關情勢僅持續數小時便平息，展現出韓國社會迅速恢復穩定的能力。童子賢以池塘中的石頭作比，形容此次南韓戒嚴事件雖然結束，但就如石頭沉入池中後產生的漣漪，短期內仍可能對南韓政治局勢造成影響，但更深遠的影響，需持續觀察事態發展。
針對南韓與台灣的關係，童子賢強調，兩國在許多產業和領域存在競爭，但他對南韓的未來表示祝福，希望能盡快恢復政治、經濟與日常生活的平穩局面，童子賢說，南韓最新民調顯示總統尹錫悅施政好評下探17%，「現在台灣聲望都在50%左右，非常穩，所以沒有問題。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言