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駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

聽到韓國戒嚴 童子賢：一開始也嚇一跳

攝影中心／ 記者邱德祥／台北即時報導
台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，理事長童子賢（中）會前受訪表示，聽到韓國戒嚴的消息，一開始也嚇一跳。記者邱德祥／攝影
台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，理事長童子賢（中）會前受訪表示，聽到韓國戒嚴的消息，一開始也嚇一跳。記者邱德祥／攝影

台灣玉山科技協會晚上舉行歲末晚宴，和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢會前受訪表示，針對南韓戒嚴一事，他表示，昨天看到這個消息時，一開始也嚇一跳，感到非常震驚，不過相信這是一個短期突發事件，長期影響仍需要再觀察。

童子賢說，南韓作為民主國家，根基穩定，社會在民主化後具備一定的韌性，儘管宣布戒嚴的消息讓人意外，但相關情勢僅持續數小時便平息，展現出韓國社會迅速恢復穩定的能力。童子賢以池塘中的石頭作比，形容此次南韓戒嚴事件雖然結束，但就如石頭沉入池中後產生的漣漪，短期內仍可能對南韓政治局勢造成影響，但更深遠的影響，需持續觀察事態發展。

針對南韓與台灣的關係，童子賢強調，兩國在許多產業和領域存在競爭，但他對南韓的未來表示祝福，希望能盡快恢復政治、經濟與日常生活的平穩局面，童子賢說，南韓最新民調顯示總統尹錫悅施政好評下探17%，「現在台灣聲望都在50%左右，非常穩，所以沒有問題。」

台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，理事長童子賢（右）陪同副總統蕭美琴（左）向出席企業家打招呼。記者邱德祥／攝影
台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，理事長童子賢（右）陪同副總統蕭美琴（左）向出席企業家打招呼。記者邱德祥／攝影
台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，副總統蕭美琴致詞。記者邱德祥／攝影
台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，副總統蕭美琴致詞。記者邱德祥／攝影
台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，理事長童子賢（右二）致贈副總統蕭美琴（左二）記念品。記者邱德祥／攝影
台灣玉山科技協會舉行歲末晚宴，理事長童子賢（右二）致贈副總統蕭美琴（左二）記念品。記者邱德祥／攝影

南韓戒嚴 尹錫悅 玉山 童子賢

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