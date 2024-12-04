看南韓戒嚴事件 童子賢：長期將對政治局勢造成漣漪效果

台灣玉山科技協會4日舉行歲末晚宴，針對南韓3日宣布戒嚴事件，台灣玉山科技協會理事長童子賢坦言，昨天看到宣布戒嚴的消息嚇一跳，「我第一個直覺覺得這個決定太突兀了！」長期來講，相信會對南韓的政治局勢造成餘波盪漾、漣漪的效果

童子賢表示，自己不是韓國政情的專家，「但是我們也大部分都有看過電影，像『光州事件』，『我只是一個計程車司機』等，所以說韓國是一個民主國家，祝福他很快回復到平穩的政治、經濟跟日常生活的局面」。

童子賢指出，南韓跟臺灣有很多產業競爭，就跟棒球一樣，「但我相信南韓從他民主化之後，其實他的根基應該算是穩定」，所以昨天看到宣布戒嚴的消息嚇一跳，「怎麼會這樣，我第一個直覺覺得這個決定太突兀了！」

童子賢認為，「所以我也感覺這樣突兀的決定能否持續得下去？實際上首爾只有亂幾個小時，街上有軍隊、天上有直升機，聽說這情況六小時就結束了」。

童子賢強調，「我相信這變成是一個非常短的突發事件。但長期來講，相信會對南韓的政治局勢造成餘波盪漾、漣漪的效果」，相關影響暫時不會停止，至於深遠的影響還要再觀察。