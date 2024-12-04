南韓政經動盪 鉅亨買基金：對經濟發展與市場信心影響有待觀察

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布全國進入「緊急戒嚴」，雖然不6個小時又緊急宣布解除戒嚴令，但此舉對南韓經濟與投資環境已造成巨大衝擊。「鉅亨買基金」表示，作為全球第12大經濟體，南韓的穩定對亞洲及全球市場具有重要影響，不過這場政治風波已讓南韓的政經環境面臨考驗，建議投資人投資布局可以政治不確性較低的美國市場為主。

「鉅亨買基金」投資研究部指出，此次戒嚴風波進一步增加南韓政治與經濟的不確定性。南韓的關鍵產業已面臨來自中國的強力競爭挑戰，其股市（KOSPI指數）在過去五年的平均每股盈餘年增率僅2.6%，遠低於台灣股市的14.4%。地緣政治風險以及戒嚴令的動盪使韓股吸引力可能進一步下降。預估2024至2026年間南韓平均經濟成長率僅有2.1%，顯著低於台灣的3%的增長預估值。

此外，尹錫悅自2022年上任以來一直面臨執政困境，政府在國會中處於少數派地位，推行政策與通過法案時屢遭阻力。近期圍繞預算法案的爭議升溫，反對黨不僅削減預算，還推動對內閣成員展開彈劾調查，加深了執政黨與在野黨之間的矛盾。同時，針對第一夫人涉嫌腐敗的調查及反對黨彈劾公職人員的行動，使政治對立達到新高。

「鉅亨買基金」投資研究部表示，此次戒嚴舉措雖然迅速結束，但南韓內部的政治風險未消，對其長期經濟發展與市場信心的影響有待觀察，南韓的政治不確定性成為全球投資者關注的焦點。相較近期完成選舉的美國，由於共和黨掌控行政、立法與司法體系，其政策穩定性相對較高，市場風險相對也較低，適合成為資產配置的核心選項。此外，歐洲多國也面臨執政困境與政策不確定性，進一步突顯美國股市的吸引力，建議投資人可利用「鉅亨買基金」平台全站基金終身零手續費的優惠，布局美國股票型基金，強化個人資產配置。