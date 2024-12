川普關稅戰？ 朱敬一：關稅戰打不久、科技戰才持久

美國總統當選人川普即將重返白宮,近期不斷對外宣稱將進行關稅戰,行政院經濟發展委員會顧問、中研院院士朱敬一,今受邀在成功大學舉行論壇講座,他認為,關稅戰打不久,科技戰才是持久戰,而「台灣不一定要跟著誰走,台灣也可改變棋局」。

成功大學、中央廣播電台及中研院以「川普回歸,探尋台灣新機會」為題,今下午在成大舉辦論壇,除邀請朱敬一外,也邀集成大政治系教授王宏仁、台新金控首席經濟學家李鎮宇、中山大學財管系特聘教授兼系主任蔡維哲及成大電機特聘教授李文𤋮與談。

其中,朱敬一以「美、中之間的科技與經濟競爭 」為題,暢談美中兩國的科技與經濟糾葛,而針對川普重返白宮,對外宣稱將進行關稅貿易戰,他認為,關稅戰是打不久的,科技戰才是持久戰。

朱敬一分析,關稅戰是對現有商品課稅,不僅會影響物價,更會對自己造成內傷,畢竟民生經濟關係到選票,連帶恐影響政治人物的政治生命,但科技戰是針對還沒出現的商品,這是沒有選票的,可以玩很久,而且也很有用。

此外,被問及台灣無可避免被夾在兩大國之間,台灣如何走出一條路、找到契機,朱敬一說,台灣的環境確實很艱苦,但不一定要跟著誰走,曾有人說台灣是棋手還是棋子,但他認為「台灣可以改變棋局」,不見得要侷限在棋手或棋子之間選擇,「we can do more than that」。

成大副校長莊偉哲表示,美中之間的惡鬥,台灣如何在裡頭生存非常重要,但在教學現場中,老師都教知識,卻沒教如何溝通、如何跟中國、美國溝通,而台灣這麼小一個國家,怎麼去跟這些大國博弈,關鍵就是要團隊合作,期待學生未來要懂得跟外部溝通。