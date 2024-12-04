蕭副總統肯定服務業為台灣門面 AI取代不了人的溫度

台灣連鎖暨加盟協會今天舉辦優良店長表揚暨傑出店長選拔頒獎典禮，副總統蕭美琴受邀參加並表示，服務業是台灣建立好口碑和名揚國際的門面，人的溫度替代不了，但可跟上時代腳步利用AI分析客群和需求。

蕭副總統表示，服務業的溫度和熱情，讓各界看到台灣最美麗的風景。網路購物對實體通路來說確實是新挑戰，但連鎖加盟仍可持續屹立不搖，持續擴張店鋪服務大眾，無論是食衣住行育樂，甚至是健康產業，都像空氣一樣，讓人民感受到有無所不在的重要性。

蕭副總統指出，近年來服務業面臨許多挑戰，如少子化和高齡化，年輕消費者人口越來越少，高齡化也讓服務內容必須因應不同客群做出調整，也要面對勞動市場轉型，以及技能教育重塑浪潮。

有關服務業面對淨零減碳和ESG（環境保護、社會責任及公司治理）的要求，以及AI所來的突破性改變。蕭副總統說，有人擔心AI將取代人力，但替代不了是人的溫度，可運用AI分析客群和客戶的需要，同時協助產業跟上時代角度，加上台灣人的熱情和善良，相信可讓連鎖加盟業持續成長茁壯，也克服各項挑戰。

另外，蕭副總統表示，她先前曾與選擇來台居住或唸書的外國朋友座談，外國朋友說選擇留下居住，是因台灣很自由民主開放，台灣人的熱情也讓他們不覺得孤單，甚至有人迷路，台灣人都願意載他們一程。另外，台灣很安全，深夜看到24小時營業店鋪，可感受到台灣是一個熱情、溫暖和安全的地方。

蕭副總統說，服務業可說是對外建立好口碑，名揚國際的門面，服務業的品質可說被國際肯定和重視。