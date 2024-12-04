快訊

作家瓊瑤陳屍淡水住家 遺體已送至殯儀館…士檢檢官今晚相驗

馬龍到訪台積電 陸生團留深刻印象：肯定會再來台灣

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

聽新聞
0:00 / 0:00

若全面推動租賃實價登錄？ 內政部曝有這3負面影響

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今表示，房屋租賃是私權行為，若貿然全面推動租賃實價登錄，恐造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等負面影響。圖／本報資料照片
內政部今表示，房屋租賃是私權行為，若貿然全面推動租賃實價登錄，恐造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等負面影響。圖／本報資料照片

中華民國不動產仲介公會全國聯合會日前開記者會，建議政府應全面推動租賃實價登錄。內政部今表示，房屋租賃是私權行為，租約不是以書面及登記為必要行為，難以確實掌握實際租金金額，若貿然全面推動租賃實價登錄，恐造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等負面影響。

內政部表示，契約期間短變動頻繁，加上出租標的設備、條件等差異甚大，如果貿然全面推動租賃實價登錄，恐將造成三大負面影響，包括租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等，必須嚴謹審慎。

內政部說明，為了推動租屋市場資訊透明化，自2012年已規定租賃仲介案件應實價登錄，並且透過租賃條例立法與修法，規定租賃住宅服務業應提供租賃案件資訊，及包租業轉租案件應辦理實價登錄。

內政部指出，今年8月在去識別化、個資保護、促進租金透明原則下，已運用租金補貼案件資料，分別公布大專校院周邊、全國各行政區不同租屋類型租金統計，提供民眾當地租屋合理價格參考。

內政部強調，推動租屋市場透明是住宅政策的重要一環，未來將持續蒐集各界意見，在兼顧個資隱私與符合民眾需求的前提下，定期公布租金統計資料並精進資訊內容，逐步務實推動租屋市場透明。

實價登錄 租屋 租金補貼

延伸閱讀

龍洞攀岩場驚見女子墜崖死亡 直升機吊掛遺體 警調查中

村里長春節加領1.5月事務補助費 內政部今發函地方政府

泰國南部水患25死、逾66萬戶受影響 官員：6個府特別嚴重

衛生局女管理師洩酒癮個資被夫告發 嘉檢緩起訴

相關新聞

川普關稅戰？ 朱敬一：關稅戰打不久、科技戰才持久

美國總統當選人川普即將重返白宮，近期不斷對外宣稱將進行關稅戰，行政院經濟發展委員會顧問、中研院院士朱敬一，今受邀在成功大...

影／永豐金：台積電獲利成長兩成 台股2025上半年看26,800

台積電（2330）2025年將持續上演「一個人的武林」。永豐金控4日舉行2025年投資展望，首席經濟學家黃蔭基指出，20...

澳紐商會發表白皮書 劉鏡清：盼經貿、綠能合作更緊密

澳紐商會今（4）日舉行「2024白皮書」發表會，國發會主委劉鏡清代表政府接受商會遞交白皮書。劉鏡清表示，感謝商會長期透過...

若全面推動租賃實價登錄？ 內政部曝有這3負面影響

中華民國不動產仲介公會全國聯合會日前開記者會，建議政府應全面推動租賃實價登錄。內政部今表示，房屋租賃是私權行為，租約不是...

兩大外送平台併購 藍委：外送員恐被剝削

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，國民黨立委...

外送員抗議平台併購 王鴻薇：公平會若違反期待 新人事礙難同意

Uber Eats宣布將收購Foodpanda台灣業務，已進入公平會審查程序，預計12月19日前准駁。全國外送產業工會與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。