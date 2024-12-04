外送員抗議平台併購 王鴻薇：公平會若違反期待 新人事礙難同意

Uber Eats宣布將收購Foodpanda台灣業務，已進入公平會審查程序，預計12月19日前准駁。全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今天號召數百位外送員赴公平會前陳情，反對獨佔市場，並鳴汽笛一分鐘，希望聽見基層心聲。朝野立委也共同呼籲，公平會應落實外送員基本勞動權益保障，並同時顧及商家、消費者權益，勿做出和民意有巨大落差決定。

民進黨立委賴瑞隆表示，Uber總公司過去有重大隱匿、收買等不良紀錄，提醒公平會不可接受不當遊說、收受不該收資源，若將來被查出弊案，會讓政府公信力收受到傷害。今天外送員們上街更是凸顯了基層勞工擔憂，日後若外送平台市場獨佔超過9成，可以想像更完全轉嫁消費者，也影響外送員權益，這必然會發生。

民進黨立委郭昱晴表示，公平會應廣納外送員、消費者及商家的意見，全面評估Uber Eats與Foodpanda合併對市場競爭與權益影響，保障勞動條件、消費者選擇權及公平競爭。

民黨立委王鴻薇表示，公平會正值換屆，四位委員任期將於明年1月底屆滿，呼籲本屆公平會委員於12月19日之前，能夠對於外送平台結合案做出准駁決定。這次公平會人事案，大部分都被提名續任，若在外送平台結合案，違反社會期待，新人事案可能就礙難同意。

國民黨立委羅廷瑋表示，外送員們長鳴汽笛一分鐘抗議，希望公平會能聽見基層心聲，不要做出跟民意有巨大落差決定。公平交易的精神在於反壟斷，而公平會身為公平交易的主管機關，在確保市場自由與公平的競爭的原則下，應該好好思考金額高達9.5億美元的UberEats併購Foodpanda案。

外送員們今天前往公平會前呼喊「反併購、要競爭」口號，鳴汽笛及撕毀文宣抗議，呼籲公平會正視壟斷爭議。全國外送員產業工會理事長陳昱安表示，兩大外送平台進入台灣將近10年，政府無確定任何主管機關，公平會卻針對兩大平台併購案召開閉門會議，且禁止工會、利害關係人參與，令外送員相當不滿。

工會表示，陳抗活動提出「三不一要」的具體訴求。一、不接受寬鬆對待：要求公平會從嚴審查合併；二、不附帶條件通過合併，公平會不創造獨佔巨獸；三、不要數據霸權，拒絕資料集中並確保全民數據不被濫用；四、要求「產業專法」儘速立法，保障外送員、商家及消費者三方權益，創造多元共榮市場。