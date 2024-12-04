影／永豐金：台積電獲利成長兩成 台股2025上半年看26,800

台積電（2330）2025年將持續上演「一個人的武林」。永豐金控4日舉行2025年投資展望，首席經濟學家黃蔭基指出，2025年台股整體上市公司獲利在台積電成長兩成帶動，將成長23％，獲利創高至4.6兆元，EPS來到1410元，投信買超取代過去外資主導格局，台股明年區間落21000到26800點，「2025年台股創高在上半年，一旦台積電突破1,100點，台股就會向上攻」。

永豐投顧資深副總黃柏棠解釋，企業獲利年增率，2025年將從第一季的57％走緩到第四季的17％，受到獲利創高、庫存正常、股價創高，台股前四月走高，美國新任總統川普效應影響第二季下旬震盪、第四季稍微回來，台股資金結構改變，高股息ETF旋風，投信買超改變外資過去主導格局，AI浪潮促使各大CSP的資本支出在2024年成長41％，預期2025年持續擴張20％。

永豐金控（2890）最新預期，2025年美國聯準會（Fed）第一季與第二季各降息1碼（0.25個百分點），降至3.75％；歐洲央行每季降息1碼至終端利率2％；台灣央行礙於房價高檔，將全年按兵不動，利率維持在2％，估台灣2025年GDP逐季增長，從第一季1.67％、第二季2.42％、第三季3.01％，第四季到4.61％，全年2.9％低於2024年的4.16％。

展望2025年，黃蔭基指出，川普強勢重返白宮，經濟與市場表現一定會比2024更充滿挑戰。「美國優先」預期同時帶來挑戰與機遇，全球央行降息能夠緩衝保護主義帶來的傷害，持續看好美國、日本與台灣的經濟表現，以及受益於全球供應鏈重組的新興國家，「神(蛇)采飛揚，捨我(蛇五)其誰」，聚焦「一個不變，兩個趨勢，以及兩個挑戰」。

第一，一個不變，正常化：美、歐核心通膨得到控制，持續朝2.0%邁進，G3央行貨幣政策由限制性轉往中性，持續縮表，回收流動性至合理水準。就業市場供需趨於平衡，估美國2025年GDP走溫至2.3%，新增就業人數往月均12萬人靠攏。歐元區降息料將較Fed積極，加上通膨降溫，估經濟成長率提升至1.1%。

中國大陸房地產持續低迷，若未能提出有效的刺激內需政策，景氣恐有持續下行風險，估成長率將降至4.5%。而台灣受惠於AI商機持續熱絡，在出口、投資雙引擎帶動下，估成長2.96%。

第二，兩個趨勢，AI與降息：AI發展仍在早期階段，未來將擴散至資訊應用系統、能源與機器人應用，而算力=耗能，電力需求成長趨勢明確，EPRI預估資料中心未來5年電力需求將複合成長5%。此外，2025年迎來降息趨勢，Fed防範通膨復燃，預估只降息2碼，非美國家防範MAGA衝擊，ECB、BOE將降息4碼，韓國、澳洲加入降息行列，台灣預估維持政策利率2.00%，全年按兵不動。

第三，兩個挑戰，債務與通膨：川普主張全面延長減稅，並祭出「免稅三箭」，2025年財政赤字率恐難縮減至5%以下，IMF也預估2025年美國公共債務/名目GDP比重將由122%上升至126%。而高關稅、反移民政策的實施，恐讓通膨捲土重來，2025年核心PCE回到3.0%以上，Fed的貨幣調控難度提高。而中國則需要推出更有效的刺激政策對抗通縮。

2025年避險資產黃金、美元、日圓走強 新台幣弱

總經預期，永豐金看2025年美債十年期殖利率區間3.8％到5％，「只要見到5％，就可以買美債」；日圓看升，2025下半年見到136日圓兌1美元，主要受到日本央行升息以及2025年全球政治震盪加劇的避險需求；黃金受到避險影響，續創新高至每盎司2,895美元。

「2025年川普重返白宮，經濟市場比2024年充滿挑戰」，包括昨（3日）深夜發生的南韓創不到3小時戒嚴風暴，永豐金控投顧總經研究處副總林秀貞強調，2025全球動盪將是絕對，社群媒體會放大川普談話效果，避險需求攀高，日圓、瑞士法郎、黃金都會上漲，美元續強。

永豐金控預估，新台幣明年31.1元起跳，2025年難見到2字頭，「亞洲主要出口國的央行都會很樂見2025年亞幣走弱」。

台灣房市過熱 央行2025凍息

川普對台灣可能課徵10％關稅效應影響，為何永豐金控仍預估台灣2025年CPI不會超過2％？林秀貞解釋，第一，台灣電子產品複雜度在全世界排名第一，不融意被替代，美國即便對台灣課10％關稅，也容易被轉嫁；第二，台灣房市過熱情況仍在，不動產貸款佔總放款比重逼近歷史新高，央行很怕房市控制不了，不會輕易降息。

對2025年台灣房市，黃蔭基強調交易會退燒，移轉動數下降，房價不會下來，因為物價、股價、房價連動，通膨來了，物價與股價就會上去。