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勞保改革首度表態 洪申翰：沒有砍老年給付規畫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今表態，沒有砍勞保老年給付的規畫。記者葉冠妤/攝影
勞動部長洪申翰今表態，沒有砍勞保老年給付的規畫。記者葉冠妤/攝影

勞動部洪申翰上任首要任務是處理北分署霸凌案，但立委王正旭今質詢時，詢問洪申翰是否認同前任部長何佩珊的勞保政策方向，洪申翰說，他認同何前部長的看法，砍勞保老年給付將影響勞工權益，目前沒有砍勞保老年給付的規畫。

王正旭今詢問洪申翰對勞保年金改革的立場。王正旭指出，依勞保局最新統計資料，截至2023年底，我國領取勞保年金的平均金額是1萬8824元，且超過100萬名領取勞保老年給付的勞工，每月年金不到2萬，占全體勞保年金領取人的57%以上。

王正旭說，前勞動部長何佩珊上任時，考量勞保年金給付偏低，加上年輕世代薪資恐不足以支應或負擔家中長輩退休生活，若改革砍年金給付，將傷害勞工退休權益，因此宣示不會砍勞保老年給付，也將以每年撥補改善勞保財務狀況。

洪申翰回應，政府逐年撥補，加上基金投資效益，勞保基金餘額水位已破兆，他會用各種方式維持基金水位。他也同意何前部長的看法，若砍給付將影響勞工權益，事關重大，「目前沒有砍勞保給付的規畫」。

勞保年金 勞動部 洪申翰

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