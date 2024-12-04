快訊

知名作家瓊瑤淡水家中身亡 享壽86歲

高雄男中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

黃彥男：假訊息委員會組成 初步構想由NGO擔任

中央社／ 台北4日電
數位發展部長黃彥男。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
數位發展部長黃彥男。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

數發部長黃彥男日前拋出推動假訊息委員會設置構想，他今天進一步說明，初步規劃委員會成員由非政府組織（NGO）擔任，已與事實查核中心等單位交換意見，不過若要下架假訊息，則須交由公權力執行。

立法院交通委員會今天邀請數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委游顥關注假訊息委員會規劃進度，黃彥男表示，內容真假不應由政府做判斷，希望藉由民間力量判斷訊息，但若涉及下架，仍須由公部門執行。

游顥表示，希望數發部1個月內跟立法院交通委員會做專案報告，說明假訊息委員會規劃，包含業務分工、對社會效益等內容，以利外界了解。

黃彥男指出，可以稍微整理目前的想法規劃，強調假訊息委員會應是NGO組織，也已跟外部民間NGO單位如事實查核中心等討論過。

民進黨立委蔡其昌、徐富癸以及國民黨立委洪孟楷都關注，網路廣告平台實名制推動進度。

黃彥男說明，Google跟LINE已配合落實廣告實名制，臉書預計明年1月底落實，初步從高風險客戶開始導入。

民進黨立委鍾佳濱呼籲，數發部未來應定期公布未落實執行實名制網路廣告的平台業者，黃彥男允諾將定期公布。

國民黨 廣告 數發部

延伸閱讀

數發部頻傳職場霸凌 黃彥男：督導不周向同仁致歉

南韓戒嚴令綠營力挺？洪孟楷：絕對權力使人腐化

台鐵集集支線整修影響觀光 集集水里優化環境迎復駛

藍白支持停止遞減退休公教所得替代率 綠委批挑起對立

相關新聞

勞保改革首度表態 洪申翰：沒有砍老年給付規畫

勞動部長洪申翰上任首要任務是處理北分署霸凌案，但立委王正旭今質詢時，詢問洪申翰是否認同前任部長何佩珊的勞保政策方向，洪申...

2025將進入超高齡社會 調查：高達87％企業面臨接班挑戰

人才解決方案供應商Robert Walters（華德士）示警，台灣人口老化趨勢將導致高階人才短缺的情況更為嚴峻，進而影響...

AI加持 IEKCQM：2025年製造業產值預估成長6.48％

工研院綜整國內外政經情勢，4日舉辦「2025年臺灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，發布2025年臺灣製造業及電子...

全聯會：房市「石化」 南台灣新屋交屋受考驗

2024房市先盛後衰，房仲公會全聯會表示，前9個月在股市暢旺及新青安政策帶動下，首購及換屋買氣熱絡；919央行公布第七波...

AI新時代／股東會也需要 8案例讓人見識AI如何改變職場

AI技術的進步提高人們工作的生產力，但也帶來某些職位可能被取代的擔憂。面對AI的到來，人們不禁要問：AI究竟會「搶走」我們的工作，還是幫助我們在職場上更強大？ 本文提出許多案例，讓大家充分瞭解它AI已經滲透到各行各業，改變我們的生活和工作方式，藉由各類案例啟發大家在與AI協作、在專業領域中AI創新應用的思路與發想。

最多院士的淨零論壇 諾貝爾獎得主朱棣文18日談挑戰

最多院士共襄盛舉的一場論壇，邀請到諾貝爾物理學獎得主朱棣文，談如何實現溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰，還匯聚多位中央研究院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。