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川普2.0到來 群益投顧：持續作多美股、美債長線買點浮現

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益投顧發布12月份財富管理月報指出，隨川普2.0時代到來，聚焦新內閣組建對美國經濟、貨幣和財政政策的影響，建議持續作多美股，並可將資金逐漸轉向中長期公債，至於歐股及日股區間操作。

川普於11月初再度當選美國總統，共和黨亦順利贏得參眾兩院多數席次，紅色浪潮全面執政，金融市場針對減稅、放鬆監管、驅逐移民及調高關稅等川普政見呈現強弱走勢，美股上漲、美債下跌、美元走強，美股以外其他股市多呈盤整，走勢相對躊躇。

群益投顧分析，減稅有利美國企業獲利及美股，三大指數再創歷史新高，近日雖因AI評價調整、債市殖利率反彈與中東地緣風險等不確定性影響，漲多拉回，但資金由科技類股轉往週期性產業，類股健康輪動。

後續在經濟溫和成長、AI長線發展趨勢未變，待庫存調節結束後，硬體需求回升可望帶動科技類股，建議持續作多美股。

股市上漲的財富效果有助於美國經濟維持強韌，加上多位聯準會官員近期發言擔憂通膨復燃，貨幣政策需要謹慎因應，從而市場對2025年底政策利率終點由9月預估的3.0%調整至當前預估4.0%，10年期美債殖利率由9月3.6%反彈至4.5%。

群益投顧認為，債市利率已趨近反彈滿足點，長期而言，債市利率主要反映美國貨幣政策方向，當前2%實質利率對美國經濟仍具限制性，展望2025物價增速再度滑落，利率政策方向維持向下，美債利率將重回長期下降軌道，建議投資人可以將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

此外，川普政策吸引資金匯流美國、加上美國經濟相對強勁及相對利差效應，美元維持強勢，建議歐股及日股區間操作。

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