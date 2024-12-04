2025將進入超高齡社會 調查：高達87％企業面臨接班挑戰

人才解決方案供應商Robert Walters（華德士）示警，台灣人口老化趨勢將導致高階人才短缺的情況更為嚴峻，進而影響企業接班佈局。

國發會預計台灣將於 2025 年進入「超高齡社會」，也就是超過65歲的老年人口將佔全台總人口的20%，屆時每五人中就有一人是老年人口。隨著更多資深員工退出勞動市場，人才庫縮減將對企業的接班佈局構成重大挑戰。

Robert Walters台灣發佈《企業在台的接班挑戰與解析》白皮書，該報告調查了台灣 253 家企業，其中有高達 87% 的企業面臨接班佈局的挑戰。此外，54% 的企業尚未佈局其接班計劃，而在有接班佈局的企業中，有 43% 受訪者認為現有策略需要進一步提升成效。

對此，Robert Walters台灣總經理John Winter表示，在瞬息萬變的市場中，接班人計劃不僅是一種策略優勢 ， 它更是企業在未來數十年間無往不利的關鍵所在。透過培養新一代的領導者，組織可以跨越危機、推動創新，並在日益複雜的市場環境中保持競爭力。

此外，Robert Walters台灣《企業在台的接班挑戰與解析》報告還顯示，39% 的企業擔心如何替代即將退休的高階人才，而超過半數的企業指出了兩個最為迫切的問題，包括組織內關鍵技能和經驗流失的風險（57%），以及促進年輕員工的知識傳承與技能發展的難度（55%）。

Robert Walters台灣總經理John Winter進一步指出，年齡多元的勞動力將是企業的策略資產，一個年齡多元化的工作環境不僅僅體現包容性，它更是推動創新、提升韌性及保持市場相關性的催化劑。

企業在台灣的接班佈局不僅受勞動人口老化等大環境因素影響，Robert Walters台灣的調查進一步揭示企業的接班計劃不可避免地面對兩大挑戰，包含高階人才短缺（49%）與文化因素，尤其是企業管理模式和傳統觀念的影響（33%）。

企業的成功往往歸因於卓越的領導者，因為他們能帶來啟發、創新，並引導團隊走向持續成長與進步。為了建立一個高韌性的人才培養體系，企業應優先培養人才的策略性思維、有效決策能力、適應力以及出色的溝通能力等關鍵特質。然而，在台灣企業的接班佈局往往面臨獨特的文化挑戰。此次調查亦顯示，強調組織內部的和諧（66%）、不願挑戰權威（58%）、恪守儒家的階級與資歷價值觀（39%），以及家族對企業決策的強大影響力（39%），這些因素影響了企業識別、培養潛力領導者方式，讓企業在發展領導團隊時面臨重重挑戰。

Robert Walters 台灣商務部副總監Sharon Chen 指出，領導團隊的轉型將會決定公司的未來。在台灣，選拔高階主管必須在組織需求與傳統階級觀念之間求取平衡。透過開放對話和有系統的方法，公司將能制定出有效的接班人計劃，並建立靈活的領導者培育管道。

在經驗豐富的高階人才稀缺的背景下，僵化的結構與傳統觀念往往進一步阻礙了接班佈局的規劃與實施。於此同時，大型企業可能還會面臨更多額外挑戰，例如更為錯綜複雜的組織層級，與不同產業的特定人才需求等。

Robert Walters台灣總經理John Winter補充道，有效的接班人計劃不僅是為了填補職缺，更是在確保組織的未來。透過策略調整來適應不斷變化的商業環境，並建立持續精進的文化，企業將培養出能迎接未來挑戰的領導者。

此外，Robert Walters台灣也在《企業在台的接班挑戰與解析》報告中，為企業的接班佈局提供多項具體建議，包括1.組織需要量身打造其專屬的接班人策略、2.邀請主要利益關係人參與規劃過程、3.重視內部人才的開發與培養、4.定期檢視和更新計劃、5.主動規劃可以為持續性成功打下堅實的基礎。

上述《企業在台的接班挑戰與解析》，是Robert Walters 台灣在2024 年7月至8月期間進行調查，涵蓋來自快速消費品、零售、醫療保健、IT 與數位轉型、製造業及半導體等多個行業的 253 家台灣企業，旨在了解企業的接班規劃方式，並探討台灣接班規劃的整體狀況。