澳紐商會發布2024年白皮書 聚焦能源、教育、醫療保健

澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）4日發表「2024年度白皮書」，澳紐商會白皮書委員會主席張維夫 (Vincent Chang)指出， 台灣離岸風電產業正處於關鍵時刻，並面臨「如何投資」、「如何融資」二大核心挑戰。

白皮書內容並提到，台灣政府有必要適時引入財務支持或建立政府再生能源採購平台，並強化現有的國家信用保證機制，且台電的再生能源餘電價格也應反映消費者物價指數，以應對成本上升。同時，白皮書內容還示警，台灣製造及出口增加，不過貿易則隨地緣政治風險而受影響。

此外，關於台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），張維夫(Vincent Chang)表示，澳紐商會強調，將積極參與並協助台灣申請加入CPTPP，他亦曾多次以商會名義向澳洲建言，並參加澳洲參眾議院之CPTPP聯席聽證會，期望推動台灣融入區域經濟合作。

澳紐商會今發表「2024年度白皮書」，並正式將白皮書遞交予國發會主委劉鏡清，期待共同推動相關政策的發展及落實。

張維夫（Vincent Chang）表示，今年為白皮書第五年度出版，該白皮書將持續作為台澳紐三方商業團體與政府之間重要的溝通橋梁。白皮書詳述目前三方貿易狀況及變動，期望透過白皮書更加強化彼此之經貿合作關係，同時也針對台灣商業環境及產業發展做出具體建議，以促進未來共同發展。

張維夫（Vincent Chang）指出，今年度白皮書內容聚焦教育、能源及醫療保健三大領域，分別向國發會提出八項建議。其中，能源委員會則針對太陽能土地運用、地熱政策研究機制及離岸風電投資及財務融資，提出效率提升及建立討論及採購平台之建議。

醫療保健委員會則建議台灣政府應弭平目前臨床藥物進入台灣市場，存有的認證標準差異，使澳洲臨床藥物能與其他國家擁有相同的認證標準及時程。教育委員會特別指出，台灣可以借鏡澳洲技職教育培訓制度（Vocational Education Training, VET），提升台灣技職教育品質及促進人才交流，同時擴展英語教育合作，以提升整體台灣英語實力。

張維夫（Vincent Chang）表示，澳紐商會將持續作為台灣、澳洲及紐西蘭三方之間商業團體與政府的重要溝通橋樑，並致力推廣三方的貿易、投資、合作及文化交流等方面的發展。澳紐商會立足於台灣，亦積極向澳洲及紐西蘭推廣台灣，提升台灣的國際能見度，以達到長期之貿易、投資、及國際交流合作關係，創造三贏局面。

澳紐商會成立於1991年，33年來持續為在台灣營運之澳洲及紐西蘭企業及商務人士創造更好的商業、貿易及投資環境，並致力與其他政府組織及團體合作，共同推動台紐澳三方之間的商業經貿關係及各式文化交流發展。