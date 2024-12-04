AI 加持 IEKCQM：2025年製造業產值預估成長6.48%

工研院綜整國內外政經情勢，4日舉辦「2025年臺灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，發布2025年臺灣製造業及電子零組件產業景氣展望預測結果，預估2025年經濟景氣將緩步回升，輔以AI終端應用商機擴大，預估整體製造業產值達25.9兆元新臺幣，年增率為6.48%；2025年臺灣電子零組件產業產值規模將達到2.40兆新台幣，較前一年成長7.5%。

工研院IEKCQM預測團隊指出，全球通膨緩步下降，隨著美歐進入降息循環，國際消費支出持續擴張，經濟景氣回暖步伐穩健。在全球貿易重返溫和擴張下，輔以AI熱潮點火帶動我終端資通訊產品需求強勁，部分傳統產業供應鏈回補庫存效應，帶動我國出口、外銷訂單連續數月正成長。國際需求回暖推動我業者擴充產能、綠能基建投資、廠商低碳轉型等利多因素，帶動我民間投資動能增溫，而民間消費基期雖高但擴張持續，臺灣經濟預料仍將溫和成長。

2025年四大工業年增率依序為資訊電子10.33 %、金屬機械3.54 %、民生工業3.53%、化學工業2.42 %。惟區域衝突升級、貿易保護主義抬頭、各國央行調整貨幣政策步伐不一，中國產能過剩、氣候變遷加劇，全球經濟不確定增加，後續發展需審慎留意。

製造業四大業別預測結果：美歐降息、AI商機，四大業別溫和成長

金屬機電：中國房地產業景氣低迷，影響全球2024年鋼鐵供需。近期中國加大對房地產業支持力度、各國利率下降有助提振消費與投資、淨零永續趨勢下對低碳和數位基礎建設需求等三大因素影響下，有利全球鋼鐵、金屬製品需求重返溫和增長。此外，隨著歐美國家降息、中國新振興措施推出，及全球對半導體、航太等產業需求增溫，業者投資意願轉強，帶動機械設備需求回升。預估2025年金屬機電業產值將成長3.54%。

資訊電子：高階運算晶片在AI 手機、AI PC和邊緣式AI硬體、車用電子與伺服器等終端領域的應用，促進IC設計產業產值提升，而先進製程與封裝技術創新成為產業高速成長新驅動引擎。在AI、車用電子及衛星通訊的持續發展下，帶動PCB、被動元件、感測元件等電子零組件產品規格升級，使我國電子零組件產業附加價值提升、產值亦提高，預估2025年資訊電子業產值仍將成長10.33%。

化學工業：中國新增產能的市場競爭、地緣政治導致貿易障礙的情勢下，石油價格持續走低，無法支撐石化產品價格，業者現多以策略性調降產能因應。然在低基期因素，國際需求回溫，帶動2024年化學工業產值重返成長。展望2025年，在國際需求持續溫和擴張下，預估2025年化學工業產值將成長2.42%。然而全球碳定價國家持續增加，我國亦已擬定碳費徵收費率與時程，循環減塑、淨零減碳的議題將成為化學工業業者的重要轉型挑戰。

民生工業：全球服飾品牌廠庫存進入安全水位、採購活動回歸常軌，在低基期因素下，紡織業動能回升。展望未來，輔以通膨趨緩、央行降息，國際消費回暖，有利紡織業明年營運動能持續。高基期因素下，國內零售及餐飲銷售仍表現穩健，輔以調薪趨勢延續，表演藝術與運動賽事等熱潮不減，民眾消費支出意願仍強，支撐民生工業成長延續。預估2025年民生工業產值將成長3.53%。