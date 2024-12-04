全聯會：房市「石化」 南台灣新屋交屋受考驗

2024房市先盛後衰，房仲公會全聯會表示，前9個月在股市暢旺及新青安政策帶動下，首購及換屋買氣熱絡；919央行公布第七波信用管制後，買氣瞬間停滯「石化」，僅剩原來的三-五成。

不過，由於前三季表現強勁，房仲公會全聯會推估全年移轉棟數可達34萬棟，較2023年成長約一成。

展望2025年，全聯會表示，建材及人工成本上升壓力有增無減，電價蠢動上漲，物價續漲可能性大增，再加上碳稅開徵，各產業的成本勢必上升。惟國際情勢瞬息萬變，川普再度進入白宮後，對全球及台灣經濟的影響仍待觀察。

雙北市焦點仍在捷運建設，信義線東延段及萬大一期進度皆已達五成以上，萬大一期預計2026年6月完工通車，二期預計2030年完工通車，三鶯線預計2025年完工通車，將為雙北市可及性及聯通性帶來新進階。

桃園市因為新興重劃區完工交屋，房價受到區域公共建設發展支撐，預料價平量增；台中市2025年台中港區的新成屋供給量將大幅增加，整體移轉棟數可能高於預期。

南台灣台南市及高雄市自2023年起進入交屋高峰期，移轉登記棟數持續增加中。惟第七波信用管制後，新成屋交屋受到考驗，實際影響程度，在2025年第一季將會逐漸明朗。