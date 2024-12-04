快訊

瓶蓋太緊打不開怎麼辦？日警教學「最終手段」一根湯匙就能解決

陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

打詐儀表板上線！全台天天「被騙破億元」 遭詐損前5名縣市是它們

晶睿旗下智慧雲端安防平台 VORTEX 攜手串串 強化零售管理

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

看準連鎖企業藉由雲端安防提升營運效率之需求，晶睿（3454）宣布，旗下AI智慧雲端安防平台VORTEX與打造一站式門店雲管理解決方案的新創廠商串串(Kabob)合作，共同強化零售管理領域，首波鎖定美國、日本及台灣市場，可為逾450家連鎖品牌約15,000家門店服務。

串串用戶可透過其用戶帳號登入VORTEX平台，訂閱即可享無上限的設備連線數量與使用者帳號，隨時遠端管理各門店影像，掌握營運狀況，更可透過VORTEX的AI影像分析人群集散地、辨識出入車輛車牌A升級行銷策略，創造商機。

晶睿表示，對於連鎖企業而言，同時管理數百、數千家門市是一大挑戰。VORTEX的高便利性及安全性，特別適合快速成長的商業環境，為各類零售門市及百貨等需要多點監控的場所提供智能化的管理服務。VORTEX擁有靈活的混合雲架構，除了提供直接上雲的VORTEX攝影機，精準的AI影像分析與預警通報，可快速掌握異常行為，同時也可讓用戶在不需要汰換既有網路攝影機的情況下，透過晶睿通訊網路錄影機橋接上雲，享受遠端管理和事件偵測的即時性，確保店鋪安全和業務流暢運營，實現成本效益與安防效能最大化。

為了確保用戶資料和影像數據的安全性，VORTEX在數據加密、網路傳輸及隱私管理方面，亦進行優化，使用端到端加密、單一登入( Single Sign-On, SSO )與多因子認證 ( Multi-Factor Authentication, MFA )，同時，VORTEX提供最長10年保固與彈性授權訂閱，均符合美國國防授權法(NDAA)、貿易協定法(TAA)等規範。

晶睿表示，VORTEX不僅專注於安全防護，還可將其AI影像技術應用於人群集中的熱點區域、辨識經常出入車輛的車牌，透過與門店行銷活動結合，增加顧客互動，提升銷售與商場顧客滿意度，透過影像分析技術與攝影機軟硬體整合優勢，加上VORTEX雲端平台，結合Kabob在零售業深入且廣泛的經驗，期望能幫助零售業者一站式實現最大效益，並創造更安心、滿意的消費體驗。

AI 晶睿 雲端平台

延伸閱讀

Steam紳士《隔壁的美豔人妻》當個混亂邪惡的曹賊！愛護地方人妻你我有責

幼兒園爆連續竊盜案嚇壞園長 警察布陣「逮到毛茸茸兇手」驚呆：第一次看到

梵蒂岡迎2025禧年 創新推出教宗回函、直播朝聖

《神鬼戰士II》票房破2.21億美金 76張劇照定格英雄瞬間

相關新聞

總量管制碳交易 明年討論…環長：近期將提減碳新目標

環境部長彭啓明昨（3）日表示，明年台灣將逐步討論總量管制碳交易制度（ETS），同時政府正在盤點各部會減碳旗鑑計畫，預估每...

AI新時代／股東會也需要 8案例讓人見識AI如何改變職場

AI技術的進步提高人們工作的生產力，但也帶來某些職位可能被取代的擔憂。面對AI的到來，人們不禁要問：AI究竟會「搶走」我們的工作，還是幫助我們在職場上更強大？ 本文提出許多案例，讓大家充分瞭解它AI已經滲透到各行各業，改變我們的生活和工作方式，藉由各類案例啟發大家在與AI協作、在專業領域中AI創新應用的思路與發想。

最多院士的淨零論壇 諾貝爾獎得主朱棣文18日談挑戰

最多院士共襄盛舉的一場論壇，邀請到諾貝爾物理學獎得主朱棣文，談如何實現溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰，還匯聚多位中央研究院...

經長：助傳產重返輝煌

經濟部長郭智輝昨（3）日在高雄參加中鋼主辦的螺絲產銷聯誼會，強調將助攻傳統產業轉型進步；中鋼董事長黃建智呼應說，經試算，...

明年經濟 一字預測／朱士廷選「昂」 黃男州挑「跨」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，永豐金控總經理朱士廷選「昂」，玉山金董事長黃男州選「跨」。

林子倫：企業減碳無法獨善其身 大帶小才會成功

經濟日報3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，行政院減碳辦公室副執行長林子倫出席專題座談擔任與談人，題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。