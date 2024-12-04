數發部：截至10月底 我國5G基地台業者涵蓋率達97.99%

數位發展部4日赴立法院交委會報告明年度預算編列情形，明年度歲入預算編列24億5,998萬元，年減約減 3.19％；歲出編列33億3,254萬。對於我國5G建設，截至2024年10月已補助5G業者建置 15,340 座 5G 基地台，並有業者達 97.99%之涵蓋率

數發部長黃彥男指出，為落實建構「信任平權、韌性永續、自由多元、創新成長」的數位臺灣之數位政策目標，並扣合落實國家希望工程「五打七安」、「數位安全」、「創新經濟」等上位政策藍圖，以「積極強化打詐」、「強化數位韌性」、「發展數位經濟」數位三箭為核心施政重點方針。

其中在建置數位韌性上，黃彥男說明，將會督導通訊傳播領域關鍵基礎設施（CI）強化安全防護，今年配合行政院辦理 3 場次通傳領域 CI 防護演習及 5 場次通傳 CI 安全檢視，並自行辦理 1 場次通傳CI 防護演習及 4 場次通傳CI 安全檢視。

黃彥男說，為加速完備 5G 建設，至2024年10月已補助5G業者建置 15,340 座 5G 基地臺，並有業者達 97.99%之涵蓋率；6G 產業發展先期研發計畫已著手先期整備我國 6G 候選頻譜，並增加國際參與渠道，針對 6G 跨域應用對頻譜管理制度可能帶來的衝擊進行分析。

截至今年 10 月底，已刊登 50 則國內外頻譜重點新聞、2 份論文及發布 4 季頻譜發展趨勢報告供產官學研各界參考；另已累計召開 9 場次的公部門連結工作小組工作會議，進行跨部會協調與計畫滾動修正，並分享 2023 年世界無線電通信大會（World Radiocommunication Conference, WRC）會議結論及創新全 光 和 無 線 網 路 （ Innovative Optical and Wireless 7Networkm, IOWN）國際組織介紹，協助參與 6G 應用或標準的國際組織，並規劃國際合作與交流。

另外，對於資安人才，數發部報告中指出，截至10月底計開設 72 班資安職能訓練課程，培訓公部門資安人才逾1,700人次。另今年 1 月辦理資安主管研習營，逾404 高階主管出席，今年8月辦理 2 梯次資安長共識營，邀請 170 位機關資安長參與，期提升機關資通安全防護能力。

此外，也在今年增設公務人員高考資安類科，透過國家考試擴增資安人才進用管道；另規劃辦理「政府資安人力職能轉換訓練計畫」，協助非資訊處理職系現職公務人員取得資安專長及職能，其投入資安工作，預計於明年底前累計培訓 1,000 人