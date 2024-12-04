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川普將推親商政策 投資科技股搭上政策順風車

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨川普即將重返白宮，投資人期待未來在減稅、放鬆監管上的阻力將減少，對於向來經常受到反壟斷指控的科技巨頭而言，無疑是個利多，至於中小型科技股，減稅也會刺激更多資本支出，放鬆監管亦有利大型公司實施併購，而AI領域的發展也將受到更少的限制，在多項川普政府政策加持下，定期定額投資科技股有望同步搭上長期政策順風車。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，隨共和黨贏得大選，相信科技股將在幾個方面受益：(1)美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域。(2)監管負擔減輕有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境。(3)共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過，更嚴格的半導體出口中國審查與中國進口關稅將影響電商和消費性電子等市場。

隨川普當選，市場期待川普將推出更多有利科技領域的政策，如：延長《減稅及就業法案》、擴大研發稅收抵免、支持加速折舊以減少企業稅負擔、減少反壟斷審查、放鬆對AI/自動駕駛(FSD)/太空科技/加密貨幣等領域的監管、加速IT人才合法身分審核、提名親市場的聯邦貿易委員會(FTC)主席等，這些措施有利於科技業吸引更多一流人才、提振企業獲利、創造更友善的科研發展環境、加速關鍵領域發展，進而使美國在科技領域保持長期領先地位。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦於「數位轉型」主題，包含AI、雲端運算等市場重點關注的領域，團隊坐落於美國新創重鎮「矽谷」，距離Nvidia、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉等科技巨頭總部非常近，加上許多新創公司與創投公司也廣布在當地，有助團隊更快速掌握最新科技脈動與抓住投資先機，基金經理人強納森‧柯堤斯本身還是軟體工程師出身，在科技領域活躍了30多年，這些經歷幫助他能更深入了解科技領域的「眉眉角角」。

富蘭克林證券投顧表示，歷史經驗顯示，在美國總統大選後，無論是未來3個月、6個月或1年，史坦普500指數的10大類股均呈現上漲，以未來1年看，科技股表現最強勁，平均漲幅達25.32%，而就前次川普當選至卸任期間的表現來看，科技股表現亦一馬當先，期間漲幅達189.65%，遠優於其他9個類股，展望未來，科技股有望受惠於川普政策，加上科技股本身還具有企業獲利高成長、AI題材加持，持續定期定額或分批投資將是的一個良好策略，另外，投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合。

科技股 美國

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