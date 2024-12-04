川普新政加大美債殖利率波動 擇機投資優質企業債

川普新政的矛盾以及聯準會宣布謹慎降息態度，使得10年公債殖利率一度逼近4.5％，但卻大量吸引長線法人資金進場。第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑表示，鑑於川普1.0偏好低利率，未來兩年降息趨勢未變，因此當殖利率走高、投資價值浮現時，皆為佈局優質企業債券的好時點。

林邦傑指出，以川普施政的基礎情境下，對外提高關稅將與對內減稅措施影響大致相抵，以時間軸研判，提高關稅的影響會在上半年發酵，減稅的刺激則於下半年顯現，因此明年經濟可能先溫和下降，再穩健向上，因此多家投資機構預期明年美國10年期公債殖利率將介於4.25%～3.55%間振盪，以近半年殖利率高低點分析，較有可能先在4.5％～3.7％間回來整理。

根據最新經濟數據顯示，11月個人消費支出物價指數（PCE）年增率維持在2.3%，相當接近聯準會設定2%的目標，通膨如預期路徑往下降溫，只是黏著度仍然很高。林邦傑表示，接下來的關注焦點在12月初公布的非農就業數據，目前估19.4萬元，若優於預期，殖利率不排除有機會再向上彈升，反之可能下降，簡言之，短期方向相對混沌不明。

另外，川普提名有「財政鷹派」之稱的貝森特為下任財長，其主張支持減稅和放鬆監管，並建議關稅分階段實施，同時大聲疾呼控制赤字的重要性。對此，林邦傑認為，貝森特的333政策將逐漸消除市場對赤字失控的擔憂情緒，對債券價格形成支撐。

林邦傑強調，以長期利率預期的走向，選擇美國高評級企業債券，如公用事業、通訊、非循環性消費及金融業等債券做為配置標的，不但能有效降低風險，也能提供相對穩健收益。第一金美國百大債整體投資存續期為中性，多元分散標的與產業配置，信評以A以上為主要配置，而美國投資級債券又是全球規模最大、流動性高、受惠降息程度相對顯著，能在景氣循環變化中，以較低風險參與債市行情。