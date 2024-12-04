最多院士的淨零論壇 諾貝爾獎得主朱棣文18日談挑戰

最多院士共襄盛舉的一場論壇，邀請到諾貝爾物理學獎得主朱棣文，談如何實現溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰，還匯聚多位中央研究院院士共同探討台灣的綠色經濟轉型，愈發凸顯「永續發展」已成為當前台灣知識界泰斗共同關切、並積極獻策的課題。

台北政經學院基金會、台灣經濟研究院、中華經濟研究院、中央研究院、政治大學台灣研究中心及台北政經學院，訂18日誰福華國際文教會館1樓前瞻廳，舉辦「永續發展的電力與動力」論壇。

這次論壇由中研院院士王平與蔡瑞胸會同多位院士及各領域專家號召而成，特別邀請到也是院士的1997年諾貝爾物理獎得主朱棣文，主講「邁向電力超載及實現溫室氣體淨零排放的其他挑戰」。朱棣文是美國華裔物理學家，曾任美國能源部部長、美國國家科學院院士。而他擔任過美國能源部部長的資歷，恰可與其學術背景結合，在講座中提供台灣能源轉型的借鑑。

主辦單位指出，多次工業和農業革命深刻地改變了世界，然而，這些革命的代價使溫室氣體排放急遽增加，對地球氣候系統造成深遠影響。如今，我們正面臨全球氣候變化危機，淨零碳排與永續轉型發展已刻不容緩。根據聯合國所公布的最新溫室氣體碳排放報告顯示，2023年電力能源業排放占總量的26%，排名第一。因此，要達成淨零碳排目標，電力扮演重要關鍵角色。

這次論壇將專注在討論電力定價、能源技術、永續發展、財政碳費衝擊、台灣電網的妥適性以及中小企業轉型等議題。論壇將為提出的政策建議，提供論點基礎和總體框架，且不侷限在探討台灣案例，將擴及討論新加坡和美國模式，力求為實現溫室氣體淨零排放的全球目標，提供全面思考和建議，為台灣未來政策執行提供參考。

除了朱棣文的講座，還將安排兩場論壇，由國內外多位學者專家分享其研究成果與寶貴經驗。如都具有中研院院士身分的美國芝加哥大學特聘教授謝長泰談電價及永續、中研院院長廖俊智談台灣淨零排放的能源技術展望、美國聖路易華盛頓大學講座教授王平談電力與永續發展的美國模式等。

以下是這次活動詳細訊息：

活動日期：2024年12月18日（三）上午09:00-12:10

活動地點：福華國際文教會館前瞻廳（台北市新生南路三段30號1樓）

洽詢方式：（02）2735-6006轉104宋小姐，103莊小姐 中華經濟研究院財經策略中心

（02）2586-5000轉740林小姐 台灣經濟研究院