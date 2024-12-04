總量管制碳交易明年討論 環長彭啟明：近期將提減碳新目標

環境部長彭啓明昨（3）日表示，明年台灣將逐步討論總量管制碳交易制度（ETS），同時政府正在盤點各部會減碳旗鑑計畫，預估每減一噸碳成本可能要5,000元，推動減碳也需要資金，100億元綠色成長基金已通過國發基金審查，減碳第一桶金到手。

彭啓明昨日出席活動致詞時強調，環境部首要任務是落實氣候變遷因應法，碳費制度是關鍵，環境部歷經五個月與產業溝通，明年開始將逐步討論總量管制碳交易制度，希望地方和中央一起推動更全面的減碳行動。

彭啓明指出，既有碳費收入對達成淨零目標遠遠不夠，實現目標需要更多創新方式與資源，地方有好的減碳方法也會積極補助，把碳費收入用在最有效的地方。

此外，彭啟明也提到，在減碳過程中，最重要的就是制定出國家自定貢獻（NDC）目標，日本最近公布最新目標為2035年減碳60% 、2040年減碳73%，這對台灣來說「天文數字」，不過我國仍要積極努力減碳。

目前環境部正積極盤點，這幾個月都很努力的由下而上、由上而下檢視，正在盤點各部會旗艦計劃，預估近幾月就能提出台灣新目標。

彭啓明提到，減碳過程中面臨到的最大問題是資金，所幸國發基金上周已通過環境部提出的綠色成長基金提案，也就是說，對於減碳的第一桶金已經取得，未來將會主動找尋在從事減碳的企業，讓他們可以盡快發展起來。

此外，彭啓明也說，行政院已成立永續長聯盟，結合中央、地方、國營事業合計71名永續長，並要求政府機關也要碳盤查，不只是用水用電，而是排碳量要算清楚；明年開始我國也邁入碳有價時代，預估我國的減碳速度也會加速。



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