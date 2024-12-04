經長：助傳產重返輝煌

經濟部長郭智輝昨（3）日在高雄參加中鋼主辦的螺絲產銷聯誼會，強調將助攻傳統產業轉型進步；中鋼（2002）董事長黃建智呼應說，經試算，中鋼生產的盤元線材符合歐洲CBAM減碳要求，不必繳碳費還有結餘，非常有競爭力。

郭智輝表示，中鋼是台灣非常重要的產業龍頭，影響很多產業發展，希望在大家努力下，中鋼能回到過去的輝煌時代，當時大學畢業第一個想要進去公司就是中鋼、台電、中油，因為都很賺錢，現在獲利沒有以前好，但仍肩負著國家的責任，大家一起努力共同推一把。

郭智輝指出，台灣企業多數都受到世界景氣影響，過去疫情對產業造成很大衝擊，現在疫情過去產業面臨新的產業的挑戰，經濟部也一樣。

他說，自己71歲前都在做董事長，今年520以後才做經濟部長，「所以我最能了解產業如何轉型、進步」，並提醒未來「大健康產業」很有發展潛力，可以提早開始布局。

黃建智說，部長來自產業界，是企業董事長、又是博士級教授，他強調台灣要有自己品牌與差異化競爭優勢。