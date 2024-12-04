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明年經濟 一字預測／朱士廷選「昂」 黃男州挑「跨」
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，永豐金控總經理朱士廷選「昂」，玉山金董事長黃男州選「跨」。
朱士廷表示，「龍騰祥雲意氣發，2025年，神（蛇）采飛揚福續昂」，隨美國開始降息、中國實施刺激經濟措施，三大風險包括地緣政治、川賀上台、聯準會降息逐步塵埃落定，2025年經濟關鍵字選「昂」，取義台灣將在蛇年進入景氣擴張的第四年，AI創新，全球重鎮，昂首挺進，昂然勝出。
黃男州表示，AI應用將變得更加普及，促進跨產業及跨界之間更緊密合作；同時，氣候變遷、生物多樣性喪失的議題日益嚴峻，這亦需要跨國、跨平台之間攜手合作。「跨」代表著突破固定界線、更多的連結及融合。2025年隨全球局勢逐步明朗，跨產業、跨國界、跨平台的合作，將有助於促進資源共享及技術創新，為全球經濟的成長帶來更多活力。
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