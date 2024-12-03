經濟部：離岸風電專案融資 國家保證成數由六成提高至八成

經濟部3日說明，國內企業用戶為提高國際競爭力，有大量且具競爭力的綠電需求(如RE100等)，且高階製程需達到更高綠電比例，2030年前提高台灣製造產品的綠電比例已經成為迫切要務，國家融資保證機制可促使銀行及保險基金投入資金支持離岸風場融資需求，加速整體離岸風電建置推動，進而使國內高科技產業可獲得足夠綠電使用，達到強化出口競爭力及達成2050淨零目標。

外界質疑國家融資保證機制作法，經濟部能源署說明，離岸風電發展正式邁入區塊開發階段，2026-2031年預計有1.08兆元融資需求，國發會、財政部及經濟部已推動國發基金與八大官股銀行共同提供融資保證整體量能可達900億，國家融資保證機制協助離岸風場取得融資，並擔保一般企業順利購買綠電，政府對於離岸風電良好投資環境持續努力。

能源署說明，經濟部與國發會近期共同合作，針對適用在開發商專案融資的綠能建設，國家融資保證成數由六成提高至八成，提高銀行參與風場專案整體授信保證，提升官股銀行等金融機構融資離岸風場誘因，促進我國離岸風電市場永續發展。

能源署指出，離岸風電融資作業須具備長期且穩定支付購電費用能力。因此，國家融資保證機制針對一般企業購買綠電，可提供單一企業融資額度且最高可保證八成，可以讓國內缺乏長期國際信評的購電企業多增添一道信用保障，同時讓銀行團於檢視風場CPPA進行融資時，能夠增加銀行融資信心，協助健全風場財務結構。