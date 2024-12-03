明基佳世達集團旗下星益欣攜手日本 Qualica 深化亞太餐飲市場布局

明基佳世達集團、拍檔科技轉投資企業「WiXtar星益欣」與日本數位轉型先驅「TIS INTEC集團」旗下專注餐飲零售科技的「Qualica高律科」，正式締結策略聯盟，目標透過雙方在台灣、東南亞及日本的餐飲零售市場占有率與資訊服務領導地位，突破區域市場界限，擴大產品市占率，攜手推動亞太餐飲零售數位化布局。

TIS INTEC集團為驅動日本百工百業數位轉型的核心力量之一，長期致力於推動各產業的科技創新與升級。「Qualica高律科」為TIS INTEC集團的子公司，專業能力正是集團在餐飲零售領域的延伸與深化。根據台灣經濟部統計處與市調機構Mordor Intelligence，分別針對台灣、東南亞與日本餐飲市場的研究報告顯示，2024年度此東亞三大經濟體的餐飲市場規模合計將突破4,800億美元。

看好東亞市場的龐大交易商機及潛在數位轉型需求的高度成長性，不僅有多元化餐食需求，也是國際連鎖品牌重要的拓展據點，明基佳世達集團、拍檔科技轉投資企業「WiXtar星益欣」於11月29日在日本東京與Qualica正式締結策略聯盟，標誌著亞太市場餐飲零售數位轉型進入新的發展階段，將為跨國品牌及在地業者帶來更多元、更先進的解決方案。

Qualica高律科表示，WiXtar現已為台灣及東南亞地區超過47,000家門市提供數位轉型解決方案，在台灣與新加坡市場占有率分別達20%及30%，相信WiXtar團隊對亞太市場的深入理解， 結合Qualica經過日本市場驗證的餐飲管理系統，將為業者帶來更強大的全通路數位轉型能力，並推動雙方在亞太市場的快速擴張。

WiXtar執行長康惠媚表示，本次Qualica與WiXtar雙方合作將以每年500家TQG系統新導入為目標，進一步擴大在亞太市場的滲透率。透過深度整合WiXtar跨國數據中台與TQG的智慧營運技術，雙方將共同提升客戶的銷售、供應鏈及數據管理能力，滿足業者對跨國數據整合與營運需求，打造更具競爭力的商業模式。