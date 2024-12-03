快訊

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

明基佳世達集團旗下星益欣攜手日本 Qualica 深化亞太餐飲市場布局

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

明基佳世達集團、拍檔科技轉投資企業「WiXtar星益欣」與日本數位轉型先驅「TIS INTEC集團」旗下專注餐飲零售科技的「Qualica高律科」，正式締結策略聯盟，目標透過雙方在台灣、東南亞及日本的餐飲零售市場占有率與資訊服務領導地位，突破區域市場界限，擴大產品市占率，攜手推動亞太餐飲零售數位化布局。

TIS INTEC集團為驅動日本百工百業數位轉型的核心力量之一，長期致力於推動各產業的科技創新與升級。「Qualica高律科」為TIS INTEC集團的子公司，專業能力正是集團在餐飲零售領域的延伸與深化。根據台灣經濟部統計處與市調機構Mordor Intelligence，分別針對台灣、東南亞與日本餐飲市場的研究報告顯示，2024年度此東亞三大經濟體的餐飲市場規模合計將突破4,800億美元。

看好東亞市場的龐大交易商機及潛在數位轉型需求的高度成長性，不僅有多元化餐食需求，也是國際連鎖品牌重要的拓展據點，明基佳世達集團、拍檔科技轉投資企業「WiXtar星益欣」於11月29日在日本東京與Qualica正式締結策略聯盟，標誌著亞太市場餐飲零售數位轉型進入新的發展階段，將為跨國品牌及在地業者帶來更多元、更先進的解決方案。

Qualica高律科表示，WiXtar現已為台灣及東南亞地區超過47,000家門市提供數位轉型解決方案，在台灣與新加坡市場占有率分別達20%及30%，相信WiXtar團隊對亞太市場的深入理解， 結合Qualica經過日本市場驗證的餐飲管理系統，將為業者帶來更強大的全通路數位轉型能力，並推動雙方在亞太市場的快速擴張。

WiXtar執行長康惠媚表示，本次Qualica與WiXtar雙方合作將以每年500家TQG系統新導入為目標，進一步擴大在亞太市場的滲透率。透過深度整合WiXtar跨國數據中台與TQG的智慧營運技術，雙方將共同提升客戶的銷售、供應鏈及數據管理能力，滿足業者對跨國數據整合與營運需求，打造更具競爭力的商業模式。

日本 東南亞 餐飲

延伸閱讀

麻瓜們注意！ 「葛來分多之劍」紀念品觸法　東京哈利波特影城緊急召回 全面退款

比人類享受！日本一植物園為猴子設溫泉 遊客笑曝「愜意閉眼照」

被稱頂級食材過譽？他曝日本A5和牛吃久「像1物」 一票老饕爆共鳴

日本經歷有紀錄以來最暖秋天 紅葉季延至12月登場

相關新聞

彭啓明：政府參加國際減碳 台灣能做的也要幫助國際

台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明開幕致詞表示，今年COP29討論巴黎協定第6...

川普下月上任 和碩董事長童子賢：全球減碳將迎來意想不到的變化

2024年聯合國氣候峰會（COP29）上月在亞塞拜然巴庫召開並順利落幕，其中最重要的是通過依「巴黎協定」第6.4條建立的...

台灣輸往俄羅斯管制商品再增品項 防流入軍事武器用途

經濟部公告「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，避免我國貨品涉入俄羅斯軍事武器用途。經濟部公告3項纖維素、1項工具機零...

自主減碳貢獻不落人後 我國NDC 3.0明年2月前推出

2024年聯合國氣候峰會（COP 29）上月底在亞塞拜然巴庫落幕，雖然攸關各國NDC（國家自訂貢獻）3.0 （2035年...

經長郭智輝出席TEL南部營運中心開幕 拋希望企業帶動調薪4%三議題

經濟部部長郭智輝今（3）日出席東京威力科創（TEL Taiwan）位於南科的「台南營運中心」開幕典禮致詞時，最後脫稿代賴...

拚淨零碳排速度 內政部：全台累計逾1.3萬件綠建築

內政部3日舉行「淨零建築授證典禮暨論壇」，由政務次長董建宏授證表揚獲得最高等級的淨零建築及近零碳建築（第1⁺級）案例。董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。