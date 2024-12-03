林子倫：企業減碳無法獨善其身 大帶小才會成功

經濟日報3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，行政院減碳辦公室副執行長林子倫出席專題座談擔任與談人，題目為「企業節能淨零的新路徑」。林子倫表示，企業減碳沒辦法獨善其身，最好的方式就是由大企業帶領小企業，才會成功。

全球淨零碳排趨勢下，台灣的企業如何減碳成為重要課題。林子倫指出，減碳非常不容易，政府在2022年畫出淨零碳排路線，僅2年多來就讓企業風起雲湧，其中又以中鋼（2002）與永豐餘（1907）都是減碳的模範生，但對國內很多中小企業來說，都具有很大的挑戰。

若以製造業來說，大家都知道傳統的燃燒製程已經沒有效率，電氣化、綠電化都是企業需要做的第一步，再來還需要做製程的改變與資源循環，而這些都需要技術的調整，最後若都難以達到，才是CCUS，雖然製造業對減碳已經有大概的脈絡，然而每個製造業產業型態不一樣，製程也有很大的差異，所以政府現在基本是用「大帶小」的方式在處理，由於大企業資源比較多，也有knowhow，透過這樣的方式去帶領中小企業，可以減低企業的碳焦慮。

林子倫進一步指出，碳排查就像體檢，只是第一步，真正困難的是減碳行動，沒有企業可以單獨做到減碳，必須一起來做，製造業得要做到供應鏈的上下游、製程的上下游合作，否則未來難以全面完成，所以說這部分很困難，企業沒辦法獨善其身，尤其是製造業要兼善天下，要大帶小才能成功。

針對企業取得綠電方面，林子倫表示，這部分需要思考的是綠電的市場，而不是供給，現在不是完全缺綠電的問題，是要怎麼樣讓綠電市場真正的活絡起來，尤其就是售電業，現在還沒有完整的市場，當然這也牽扯到綠電種類要開始多元，加上時間的排序，整體而言，綠電市場不見得是稀缺，而是市場完備度，而售電市場會是下一個發展領域。

最後，林子倫表示，很多人擔心台灣是不是缺電，其實從很多數據來看，台灣不缺電，現在已經有很多廠家透過電力交易平台有調控的方式，也就是說，透過管理調度取代蓋新的電廠，這是全球電廠重要的邏輯，現在台灣已經符合也有商業模式，未來電力事業一定會蓬勃發展 ，每個人可能都是能源、發電的單元，是淨零碳排中的重要發展。