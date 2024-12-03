數發部年底推詐騙通報查詢網新版本 明年視狀況上線

數發部書面報告指出，「網路詐騙通報查詢網」先前第一階段公測已結束，暫時下架APP，預計今年12月底推出新版本，將先經過內、外部測試確認成效，後續再依測試情形，決定明年對外正式上線的時程。

立法院交通委員會明天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢，也將審查114年度中央政府總預算案關於數發部單位預算。

根據數發部出爐的書面報告，為整合各社群媒體平台偽冒訊息檢舉管道，數發部規劃「網路詐騙通報查詢網」，供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，透過系統介接，將可疑訊息交由政府或民間各單位處理，並隨時將處理進度公告在查詢網。

數發部指出，「網路詐騙通報查詢網」第一階段公測已結束，並蒐集民眾回饋與建議，達成APP公測的階段性任務。為加速系統開發與測試，數發部已暫時下架APP，預計今年12月底推出新版本，將先經過內、外部測試（alpha test、beta test）確認成效，後續再依測試情形，決定明年對外正式上線期程。

數發部也推動公私協力強化阻詐與堵詐機制，在業者導入隱碼技術部分，目前累計已有6家主要電商成功導入物流隱碼服務，其中momo從物流端擴展至逆物流端（退貨）隱碼，酷澎則推廣至跨境入海關端隱碼應用，將持續與電信業者合作，擴及其他領域應用。

政府短碼簡訊平台，111政府專屬短碼簡訊服務截至今年10月底，共345個機關單位使用，累計發送逾4697萬則簡訊。

在商業簡碼簡訊部分，數發部指出，已多次邀電信協會及三大電信事業等討論，從源頭強化民眾可信任的資訊來源。目前協調規劃金融、電商、易被偽冒風險產業之企業優先導入商業簡碼，暫規劃5碼，像是「68○○○」提供金融業使用，其中○○○為金融機構代碼；電商等其他易被偽冒風險產業使用28○○○。

至於第三方支付管理上，數發部已建置第三方支付數位聯防平台，協助檢警便捷偵查。

數發部指出，透過平台彙整能量登錄公告業者虛擬帳號銀行代碼、識別碼、主要聯絡人、電話、傳真及Email等，建立第三方支付業者與檢警調快速溝通管道，可協助檢警調單位更快速查找虛擬帳號所屬第三方支付業者，截至今年10月底，累計查詢達2萬8000餘筆。