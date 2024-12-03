快訊

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

數發部年底推詐騙通報查詢網新版本 明年視狀況上線

中央社／ 台北3日電

數發部書面報告指出，「網路詐騙通報查詢網」先前第一階段公測已結束，暫時下架APP，預計今年12月底推出新版本，將先經過內、外部測試確認成效，後續再依測試情形，決定明年對外正式上線的時程。

立法院交通委員會明天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢，也將審查114年度中央政府總預算案關於數發部單位預算。

根據數發部出爐的書面報告，為整合各社群媒體平台偽冒訊息檢舉管道，數發部規劃「網路詐騙通報查詢網」，供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，透過系統介接，將可疑訊息交由政府或民間各單位處理，並隨時將處理進度公告在查詢網。

數發部指出，「網路詐騙通報查詢網」第一階段公測已結束，並蒐集民眾回饋與建議，達成APP公測的階段性任務。為加速系統開發與測試，數發部已暫時下架APP，預計今年12月底推出新版本，將先經過內、外部測試（alpha test、beta test）確認成效，後續再依測試情形，決定明年對外正式上線期程。

數發部也推動公私協力強化阻詐與堵詐機制，在業者導入隱碼技術部分，目前累計已有6家主要電商成功導入物流隱碼服務，其中momo從物流端擴展至逆物流端（退貨）隱碼，酷澎則推廣至跨境入海關端隱碼應用，將持續與電信業者合作，擴及其他領域應用。

政府短碼簡訊平台，111政府專屬短碼簡訊服務截至今年10月底，共345個機關單位使用，累計發送逾4697萬則簡訊。

在商業簡碼簡訊部分，數發部指出，已多次邀電信協會及三大電信事業等討論，從源頭強化民眾可信任的資訊來源。目前協調規劃金融、電商、易被偽冒風險產業之企業優先導入商業簡碼，暫規劃5碼，像是「68○○○」提供金融業使用，其中○○○為金融機構代碼；電商等其他易被偽冒風險產業使用28○○○。

至於第三方支付管理上，數發部已建置第三方支付數位聯防平台，協助檢警便捷偵查。

數發部指出，透過平台彙整能量登錄公告業者虛擬帳號銀行代碼、識別碼、主要聯絡人、電話、傳真及Email等，建立第三方支付業者與檢警調快速溝通管道，可協助檢警調單位更快速查找虛擬帳號所屬第三方支付業者，截至今年10月底，累計查詢達2萬8000餘筆。

數發部 第三方支付 詐騙

延伸閱讀

影／「假兒子」急催台中婦匯款48萬 行員找真兒子阻詐

電商雙雄 搶年菜商機

工研院推電動物流車應用 新竹物流明年將投入30輛運輸

影／講不聽！男上月匯560萬被阻詐 這次再匯230萬到警示帳戶

相關新聞

彭啓明：政府參加國際減碳 台灣能做的也要幫助國際

台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明開幕致詞表示，今年COP29討論巴黎協定第6...

川普下月上任 和碩董事長童子賢：全球減碳將迎來意想不到的變化

2024年聯合國氣候峰會（COP29）上月在亞塞拜然巴庫召開並順利落幕，其中最重要的是通過依「巴黎協定」第6.4條建立的...

台灣輸往俄羅斯管制商品再增品項 防流入軍事武器用途

經濟部公告「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，避免我國貨品涉入俄羅斯軍事武器用途。經濟部公告3項纖維素、1項工具機零...

自主減碳貢獻不落人後 我國NDC 3.0明年2月前推出

2024年聯合國氣候峰會（COP 29）上月底在亞塞拜然巴庫落幕，雖然攸關各國NDC（國家自訂貢獻）3.0 （2035年...

經長郭智輝出席TEL南部營運中心開幕 拋希望企業帶動調薪4%三議題

經濟部部長郭智輝今（3）日出席東京威力科創（TEL Taiwan）位於南科的「台南營運中心」開幕典禮致詞時，最後脫稿代賴...

拚淨零碳排速度 內政部：全台累計逾1.3萬件綠建築

內政部3日舉行「淨零建築授證典禮暨論壇」，由政務次長董建宏授證表揚獲得最高等級的淨零建築及近零碳建築（第1⁺級）案例。董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。