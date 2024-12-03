經部中台灣創新園區獲近零碳建築認證 產業園區首例

經濟部今天表示，中台灣創新園區是全台灣第1座同時取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築雙候選證書的建築，今年更獲得內政部近零碳建築（第1+級）認證，為今年唯二入選的政府建築，也是全台首個取得近零碳建築認證的產業園區。

內政部今天舉辦低碳建築標示授證典禮，經濟部產業技術司長邱求慧代表領獎，他致詞表示，根據2021年國際能源署報告，建築部門占全球碳排放38%，如何提升建築物能源效能是全球關注的重點之一。

邱求慧指出，經濟部中台灣創新園區（簡稱中創園區）落成於2014年，是全台灣第1座同時取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築雙候選證書的建築，規劃階段即導入碳足跡計算來降低建置過程的碳排放量，也進行輻射熱、室內風道模擬分析，並於建築外牆設置外遮陽板，既是裝置藝術更具有節能、隔熱與調光功能。

此外，中創園區亦設置140瓩的斜角太陽能發電裝置，透過科專研發的環控技術，除了用於建築物外，也衍生到農業用的溫室栽培上，將園區做為節能環控的最佳驗證場域。

因應國際淨零轉型，經濟部表示，持續推動深度節能計畫，分為3個階段推動，從10大公營帶頭、9大部會齊節能，最後將經驗模式擴散到各產業。這次中創園區獲獎，體現政府帶頭做的理念，中創園區除將繼續推動前瞻科技技術創新外，亦將其獲證所擁有的近零碳建築及智慧能源管理經驗，推展到政府相關建築及業界，跨部門合作，共同朝2050淨零碳排目標邁進。

為推動建築節能策略趨勢，根據內政部規定，將建築能效依節能成效分為7個等級，其中最高等級為近零碳建築（第1+級），可達到最高的建築節能效率。

今年獲獎建築包括國泰人壽台中烏日大樓、中台灣創新園區、中國信託商業銀行行政大樓、合作金庫商業銀行總行大樓、群光智慧綠能大樓、遠傳電信企業總部大樓、滬尾藝文休閒園區和內政部建築研究所材料實驗中心。