彭啓明：政府參加國際減碳 台灣能做的也要幫助國際

台師大今天舉辦COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析圓桌論壇，環境部長彭啓明開幕致詞表示，今年COP29討論巴黎協定第6.4條好像有結果，讓台灣在全球碳市場有了機會，政府會籌組小組想辦法參與國際減碳，台灣能做的也要幫助國際，盼公私協力一起做。

彭啓明表示，日本上周宣布增強版國家自定貢獻（NDC 3.0），台灣應該在未來2、3個月內也會提出新的NDC，會比現在的2030年較2005年減少23%至25%更有決心，希望用新方法創造公私協力共同來做。