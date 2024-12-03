快訊

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

陸生團又遇抗議 被獨派團體轟「賣國賊」…馬英九竟做鬼臉回擊

百億投資AI新創 數發部拚明年首季正式受理

中央社／ 台北3日電

數發部書面報告指出，先前規劃的「加強投資AI新創實施方案」已獲得新台幣100億元額度，辦理年限為10年，力求今年完成行政程序，希望明年第1季正式受理投資案件申請，推動台灣走向下一波AI經濟轉型。

立法院交通委員會明天邀請數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢，也將審查114年度中央政府總預算案關於數發部單位預算。

根據今天出爐的數發部業務概況及立法計畫報告，為加強輔導及投資數位產業，數發部跟國發會合作，匡列國發基金100億元投資AI新創，加速AI相關應用落地普及，並結合軟體及資安產業，讓數位經濟產業在2026年成為新的兆元產業。

數發部指出，先前規劃「加強投資AI 新創實施方案」已在今年8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年，前7年為投資期，後3年為處分期。

數發部指出，正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，力求今年內完成行政程序，期盼明年第1季正式受理投資案件申請。透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業，帶領台灣走向下一波AI經濟轉型。

此外，數發部也推動輔導資服業開發雲端解決方案，透過「數位雲服務主題式研發補助計畫」，推動資服業者發展扣合產業需求的雲服務方案，協助中小企業導入便捷易用的數位工具提升競爭力。

數發部表示，今年持續輔導59家資服業者投入研發雲服務，強化服務能量並落實資安及個資保護，預期促使業者新增投資累計6億元以上，擴散各行各業帶動至少3000家以上中小企業使用雲服務，新增客戶營收7億元以上。

外界也關注數發部推動新聞業與大型數位平台共榮機制的進度。數發部指出，依據「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」會議決議，跟通傳會（NCC）及文化部合作，已經召開3輪共8場大型數位平台與新聞產業對話會議。

數發部指出，Google已委由數位經濟暨產業發展協會執行「台灣新聞數位共榮基金」，協助新聞產業數位轉型。數發部認同新聞有價，也持續關注國際發展趨勢，現階段各方意見錯綜複雜，加上國際發展持續變化，相關法制措施仍須審慎評估、研議，並凝聚民眾共識。

數發部承諾將持續扮演溝通平台角色，與其他部會共同協助國內媒體產業與大型數位平台溝通，未來政策或立法規劃將依行政院指示辦理。

AI 數發部

延伸閱讀

女性非生育工具！民團：停止代孕立法 周四赴立院抗議

冷氣團來襲 北市府與陽管處設擎天崗水牛過冬方案

業者盼花蓮振興補助延長 觀光署長：經費用完就結束

瑞芳老街大淹水要改善 新北市政府下鄉開說明會

相關新聞

航運股還有戲？ 美東罷工、中東地緣政治等變數多

川普宣稱上任第一天就要加大對加拿大、墨西哥和中國大陸徵收高額關稅，引發市場巨震，高關稅宣言加速啟動航運拉貨潮，農曆年節前...

川普下月上任 和碩董事長童子賢：全球減碳將迎來意想不到的變化

2024年聯合國氣候峰會（COP29）上月在亞塞拜然巴庫召開並順利落幕，其中最重要的是通過依「巴黎協定」第6.4條建立的...

台灣輸往俄羅斯管制商品再增品項 防流入軍事武器用途

經濟部公告「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，避免我國貨品涉入俄羅斯軍事武器用途。經濟部公告3項纖維素、1項工具機零...

自主減碳貢獻不落人後 我國NDC 3.0明年2月前推出

2024年聯合國氣候峰會（COP 29）上月底在亞塞拜然巴庫落幕，雖然攸關各國NDC（國家自訂貢獻）3.0 （2035年...

經長郭智輝出席TEL南部營運中心開幕 拋希望企業帶動調薪4%三議題

經濟部部長郭智輝今（3）日出席東京威力科創（TEL Taiwan）位於南科的「台南營運中心」開幕典禮致詞時，最後脫稿代賴...

拚淨零碳排速度 內政部：全台累計逾1.3萬件綠建築

內政部3日舉行「淨零建築授證典禮暨論壇」，由政務次長董建宏授證表揚獲得最高等級的淨零建築及近零碳建築（第1⁺級）案例。董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。