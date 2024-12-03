以科技創新深耕公益13載 工研院攜手合作夥伴照耀臺灣角落

工研院於3日舉辦「2024科技公益經驗分享交流研討會」，現場展示「5G共感穿戴裝置」、「消毒移動機器人」、「公益海廢循環暨海洋牧場」等八項科技公益導入場域落地的技術。未來工研院將持續攜手國內外合作夥伴，以科技結合公益，凝聚成微光照耀臺灣角落，共同增進社會福祉與影響力。

思考過「海廢清除後，該怎麼辦嗎？」工研院與東華大學團隊，成功將淨灘後的海廢物，透過高溫碳化裂解技術形成生物碳，混合水泥製成人工魚礁，已在屏東海生館成功復育珊瑚，為海洋生物再造永續生態系，實現「轉廢為寶」的永續目標。

工研院院長劉文雄表示，工研院推動公益已經超過13年，作為國家級的智庫，除了持續深化技術前瞻性，推動跨領域整合，更運用科技創新與應用的力量，透過「科技應用與服務」、「科技教育推廣」及「企業志工」三大面向，將研究成果延伸到社會公益應用；累積至今，已有102項科技運用於公益計畫，更累積超過兩萬五千名志工投入。長期以來，工研院以科技創新作為社會發展的堅實後盾，並攜手如民間企業、政府機構、社福團體，讓公益科技創造更大的價值、增進社會福祉，形成正向循環。未來工研院將秉持「用科技做公益，讓臺灣更美麗」的永續願景，持續讓科技深入生活，努力改善人們生活，以科技為環境永續盡心力，創造正效益，讓臺灣更美麗。

工研院副總暨永續長兼社會公益委員會主委何大安表示，工研院以創新科技攜手夥伴共同落實公益行動，照耀臺灣角落。例如為維持永續海洋環境，東華大學與相關機構、志工團體每年號召志工到花蓮七星潭淨灘淨海，清出上萬噸的海洋廢棄物。但大量鹽分的海洋垃圾若進入焚化爐，會減少設備壽命，東華大學團隊極力思考如何將廢棄物化為有價值的寶藏，因此與工研院合作，以高溫碳化裂解技術將廢棄物轉化為可燃氣體和生物炭，並研製為新型態的生物碳魚礁。傳統水泥魚礁每公斤產生約0.9公斤碳排放量，魚礁反而能封存約3.7公斤碳含量，放到海中更提供養分幫助珊瑚礁穩定成長，形成穩固的生態系。目前已在屏東海生館復育珊瑚，工研院也透過腐蝕測試與水質檢測，測試魚礁的耐用性與安全性，希望未來就能正式放入海中，同時達到解決海廢與固碳效果，以科技為海洋生物打造新家。

另外，工研院與國家兩廳院、桃園市政府合作，利用「5G共感穿戴裝置」震動背心，結合5G廣連結、低延遲特性，將音樂的節奏與情感轉化成視覺、觸覺等訊號，讓聽障舞者感受到音樂的節奏和情感，以全新方式體驗現場表演，進而翩然起舞，打破音樂的感知界限，此技術亦可協助巴金森氏症、失智症前期長者，建構本體感覺律動知覺，實現「文化平權」願景。

街頭可見的舊衣回收箱展現捐贈者愛心，但箱內衣物常因存放問題導致滋生細菌、塵璊、過敏原，目前回收站多透過人力進行消毒，可能影響人體健康且處理速度受限。工研院攜手擁有公益二手店與再生設計經驗的「木匠的家」，導入工研院整合環境地圖建置、空間定位、導航避障、噴霧消毒機控制技術的「消毒移動機器人」，並提供人員的教育訓練，讓木匠的家「升級」為社福界首間使用自動化消毒機器人的公益二手店，降低50%人力消毒負荷，提升服務品質與效率，25年來更累積提供6,843人次弱勢族群就業機會，展現社會公益與永續循環效益。